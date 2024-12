RTL bestätigt: Das sind die ersten beiden Dschungelcamper!

Auch wenn das Model partout nicht die Camp-Mutti spielen möchte, so dürfte von ihr am Lagerfeuer doch durchaus die ein oder andere spannende Story aus ihrem bewegten High-Society-Leben zu erwarten sein.

Zu ihren Beweggründen, das Abenteuer in Down Under zu wagen, erklärte Lilly gegenüber RTL: "Ich bin Vollzeit-Mama, deswegen gehe ich auch in den Dschungel, um einfach keine Mama zu sein, aber meinem Sohn zu zeigen, das ist, was Mama kann!"

Laut einer Mitteilung des Kölner Privatsenders ist die Teilnahme von Lilly Becker (48) nun tatsächlich in trockenen Tüchern. Kürzlich soll ihre Reise in den australischen Busch noch wegen eines möglichen Gerichtsverfahrens auf der Kippe gestanden haben.

Gemeinsam mit seiner Liebsten Leandra freut sich Maurice Dziwak (28) derzeit auf sein erstes Kind. © Instagram/maurice_dziwak (Screenshot)

Der zweite Kandidat, den die Fernsehmacher aus der Rheinmetropole mit Reis und Bohnen quälen, ist Maurice Dziwak. Der 26-Jährige ist ein alter Hase im Trash-TV, war schon bei "Kampf der Realitystars" und im "Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Auf das neuste Projekt in seiner Vita freut sich der Oberhausener aber ganz besonders. "Das ist alles unvorstellbar. Für mich bedeutet das sehr viel. [...] Für mich geht einfach ein Traum in Erfüllung", jubelt Maurice im RTL-Interview.

Er habe die Sendung in der Vergangenheit immer zusammen mit seinen Eltern angeschaut. "Und jetzt bist du einfach selber Teil davon", merkt der ehemalige "Are You The One"-Teilnehmer ungläubig an. Mit ihm sind Spaß und Zoff vorprogrammiert.

Los geht's am 24. Januar 2025. Die größte Neuerung dürfte die Sendezeit betreffen. Erstmals in der mehr als 20-jährigen Historie des erfolgreichen Formats werden sämtliche Folgen zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr ausgestrahlt werden.