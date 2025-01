Sam Dylan will pikante Fragen im Dschungelcamp stellen: "Wie war er im Bett?"

Köln - Lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden und es heißt wieder: " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ". Mit dabei ist in diesem Jahr auch Reality-Kronprinz Sam Dylan (33) - und der hat allerlei pikante Fragen mit im Gepäck.

Sam Dylan (33) will auch am Camp-Lagefeuer nicht auf seinen geliebten Klatsch und Tratsch verzichten. © Nico Schimmelpfennig

Dass Sam ein großer Freund von Klatsch und Tratsch aller Art ist, hat der 33-Jährige nicht zuletzt durch seine Teilnahme beim "Sommerhaus der Stars" bewiesen. Und diese lieb gewonnene Tradition will der gebürtige Cloppenburger nun auch im australischen Dschungel fortsetzen.

Insbesondere eine Mitstreiterin hat es Sam dabei angetan: Lilly Becker (48)!

"Ich liebe auch Gossip und da will ich mal schauen: Was ist da wirklich passiert? Wie war die Ehe bei Boris Becker (57)? Wie war er im Bett?", will er der 48-Jährigen gehörig auf den Zahn fühlen, wie Sam gegenüber RTL verraten hat.

Das harte Leben im Camp ist für den ehemaligen "Prince Charming"-Kandidaten hingegen so gar nichts, wie er verrät. "Da wird ja auch immer eine komische Feuerwache gemacht. Ich lasse erstmal die Männer …", will sich Sam aus der Affäre ziehen.