Sex-Geständnis am Lagerfeuer: Das sagt Mama Tina zur pikanten Beichte von Twenty4Tim

Australien - Internet-Star Twenty4Tim (22) kommt bei Dschungel-Fans sehr gut an - wohl auch, weil sich der 22-Jährige am Lagerfeuer offen und auskunftsfreudig zeigt. Nun reagiert Mama Tina Kampmann auf ein Sex-Geständnis ihres Sohnemanns.

Ein Herz und eine Seele: Internet-Star Twenty4Tim genießt die Zeit am australischen Strand mit Mama Tina Kampmann. © Instagram/twenty4tim (Screenshot)

Als Twenty4Tim gemeinsam mit Dschungelcamp-Diva Kim Virginia (28) am Lagerfeuer sitzt und über intime Geheimnisse plaudert, wird auch Mama Tina hellhörig. Vor allem eine Aussage ihres Sohnes lässt sie fassungslos zurück.

Der nämlich beichtet, dass er schon einmal Sex im Bett seiner Mutter gehabt habe. Mutter Tina ist fassungslos!

"Hat er nicht gesagt?!", reagiert sie im RTL-Interview auf sein Tête-à-Tête in ihren heiligen Hallen. "Ich weiß nur nicht, ob in der alten oder schon in der neuen Wohnung." Da muss sie wohl nochmal bei ihrem Sohnemann nachhaken ...

Droht Tim nun also Ärger, wenn er sein Dschungel-Abenteuer beendet hat? Eher nicht, denn Tina scheint sein pikantes Sex-Geheimnis auf die lockere Schulter zu nehmen: "Dann ist es eben so. Jetzt ist es passiert. Da ist man einmal im Urlaub ...", sagt sie lachend.