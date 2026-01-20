Simone Ballack nicht alleine im Dschungel: So begleitet ihr Sohn (†18) sie ins Camp!

Australien - Die Stars sind gelandet, die Fans fiebern dem Start der 19. Dschungelcamp -Staffel entgegen. Am Freitag (23. Januar) geht es los, und auch bei Simone Ballack (49) steigen Vorfreude sowie Anspannung. Doch der TV-Star muss nicht alleine ins Camp! Sie wird die Asche ihres verstorbenes Sohnes Emilio (†18) nah an ihrem Herzen tragen.

Simone Ballack (49) und Sohn Emilio (†18) im Jahr 2020. (Archivfoto) © Instagram/SimoneBallack

Am Dienstag meldete sich Ballack gut gelaunt bei ihren Instagram-Followern. Sie freue sich darauf, dass es nun endlich losgehe, sagte die in Australien angekommene Unternehmerin. Im Video zu sehen: Eine auffällige Kette, die um ihren Hals hängt.

Dabei handelt es sich allerdings keineswegs um ein normales Schmuckstück! "Das ist die Asche von meinem verstorbenen Sohn Emilio", verriet sie am Abend gegenüber Bild.

Der Sohn der 49-Jährigen und ihres Ex-Mannes Michael Ballack (49) war im Sommer 2021 nach einem Quad-Unfall ums Leben gekommen. "Es gibt Firmen, die anbieten, dass man einen Teil der Asche nimmt und sich daraus einen Stein pressen lässt. Das habe ich gemacht", erklärte Ballack zu ihrem besonderen Accessoire.

Bereits zuvor hatte sie öffentlich mit dem Gedanken gespielt, ihre Kette als einzigen erlaubten Luxusgegenstand mit in die RTL-Sendung zu nehmen. Nun ist ihre Entscheidung gefallen - allerdings nicht, ohne vorher ernste Worte mit dem Produktionsteam zu sprechen.

