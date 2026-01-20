Simone Ballack nicht alleine im Dschungel: So begleitet ihr Sohn (†18) sie ins Camp!
Australien - Die Stars sind gelandet, die Fans fiebern dem Start der 19. Dschungelcamp-Staffel entgegen. Am Freitag (23. Januar) geht es los, und auch bei Simone Ballack (49) steigen Vorfreude sowie Anspannung. Doch der TV-Star muss nicht alleine ins Camp! Sie wird die Asche ihres verstorbenes Sohnes Emilio (†18) nah an ihrem Herzen tragen.
Am Dienstag meldete sich Ballack gut gelaunt bei ihren Instagram-Followern. Sie freue sich darauf, dass es nun endlich losgehe, sagte die in Australien angekommene Unternehmerin. Im Video zu sehen: Eine auffällige Kette, die um ihren Hals hängt.
Dabei handelt es sich allerdings keineswegs um ein normales Schmuckstück! "Das ist die Asche von meinem verstorbenen Sohn Emilio", verriet sie am Abend gegenüber Bild.
Der Sohn der 49-Jährigen und ihres Ex-Mannes Michael Ballack (49) war im Sommer 2021 nach einem Quad-Unfall ums Leben gekommen. "Es gibt Firmen, die anbieten, dass man einen Teil der Asche nimmt und sich daraus einen Stein pressen lässt. Das habe ich gemacht", erklärte Ballack zu ihrem besonderen Accessoire.
Bereits zuvor hatte sie öffentlich mit dem Gedanken gespielt, ihre Kette als einzigen erlaubten Luxusgegenstand mit in die RTL-Sendung zu nehmen. Nun ist ihre Entscheidung gefallen - allerdings nicht, ohne vorher ernste Worte mit dem Produktionsteam zu sprechen.
Simone Ballack selbstbewusst im Dschungelcamp: "Am liebsten als Dschungelkönigin rauskommen"
"Ich wollte die Kette nur mitnehmen, wenn diese im Camp in Sicherheit ist, wenn ich sie zum Beispiel für eine Prüfung ablegen muss", erklärte Ballack. "Die Produktion wird sich darum kümmern. Es gibt ein Beutelchen, in dem die Kette aufbewahrt und von einem Mitarbeiter bewacht wird."
Emotional so gut vorbereitet wie es nur geht, startet sie nun mit einem großen Ziel bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": "Am liebsten würde ich natürlich als Dschungelkönigin rauskommen", so die 49-Jährige.
Auf Instagram betonte sie indes noch einmal, dass sie von Beginn an für alle Dschungelqualen zur Verfügung stehen würde: "Gerne schon direkt gleich am Anfang anrufen, gar kein Problem - schickt mich in die Prüfung."
Titelfoto: Montage: IMAGO / Matthias Wehnert, Instagram/SimoneBallack