Streit zwischen Mike und Kim eskaliert im Dschungelcamp: "Es war mein größter Fehler!"

Australien - An Tag 6 im Dschungelcamp stehen (gewünschte) Bestrafungen im Mittelpunkt. Sei es wegen Regelverstößen oder fehlender Gefühle eines Ex-Lovers.

Mike sieht das offensichtlich anders und die von Kim eigentlich so ersehnte Versöhnung zwischen den beiden Streitsternchen scheint weit entfernt und das, obwohl das "Sexuelle immer funktioniert" habe.

Woraufhin Mike sie als Lügnerin beschimpft und ihr Besessenheit vorwirft: "Es war mein größter Fehler, dich kennengelernt zu haben", so der 31-Jährige zu seiner Verflossenen, die in der Öffentlichkeit seiner Meinung nach nie ihr "böses Gesicht" zeige. Kims eigentliche Dschungel-Mission sei es, ihn fertig zu machen.

"Wir hatten bisschen weniger Kontakt und ich habe dir gesagt, von meiner Seite aus gibt es keine Gefühle", meint Mike. Kim kann bei so viel Unwissen nur den Kopf schütteln: "Bevor du mit zwei anderen Frauen gebumst hast, hast du zu mir gesagt, du möchtest eine Beziehung."

Kim Virginia (28) fand den "Bäh-Tonmischer" gar nicht witzig. © RTL

Und die höheren Mächte alias die Zuschauer wollen dann doch lieber (erstmal) Kim anstatt Mike "bestrafen". Zusammen mit Anya Elsner (20) muss sie erneut die Dschungelprüfung absolvieren.

Beide Camperinnen wurden dabei liegend in einem Betonmischer – oder wie er hier heißt "Bäh-Tonmischer" – festgeschnallt und mussten während der Umdrehungen gemeinsam Fragen à la "Nenne vier prominente Ex-Freundinnen von Oliver Pocher" beantworten.

Dabei kriegten die beiden immer wieder Besuch von den unterschiedlichsten Insekten. Den Anfang machten 30.000 Kakerlaken, es folgten 110.000 weitere "Tierchen" – darunter Mehlwürmern und Ameisen. "Das sind die meisten Tiere, die wir hier jemals hatten", weiß Moderatorin Sonja Zietlow (55).

Zu viele für Kim, die immer wieder schreit, in Tränen ausbricht und dann auch kurz vor Schluss und trotz drei erspielter Sterne abbricht. Anya hingegen blieb während der ganzen Prüfung entspannt – selbst als ihr eine Kakerlake in den Mund fiel – und sagte am Ende sogar noch: "Mir hat es Spaß gemacht!"