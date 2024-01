Drama-Alarm noch vor Drehbeginn? Kim Virginia hatte nicht nur mit einem Dschungel-Camper Sex ...

Kim-Virginia (28) bezeichnet sich selbst als "die größte Tussi, die es jemals im Dschungel gab!" © RTL

Dass die 28-Jährige eine durchaus offene Persönlichkeit hat, durften Zuschauerinnen und Zuschauer bereits bei "Are You The One" bestaunen. Und nicht nur die waren von den Reizen der Brünetten durchaus angetan.

Auch Mike Heiter (31) erlag der Anziehung zu Kim Virginia. Zwischen den beiden Kandidaten funkte es damals sichtbar - und zwar so sehr, dass beide gemeinsam im "Boom Boom Room" landeten und für Höhepunkte der besonderen Art sorgten.

Nun hat die Reality-Diva ein weiteres pikantes Detail zur damaligen Sendung ausgeplaudert.

In ihrer Insta-Story gab sie an, nicht nur mit Mike ein intimes Verhältnis gehabt zu haben. Auch mit einem anderen Dschungel-Camper aus der aktuellen Staffel soll mehr gelaufen sein.

Gemeint ist Fabio Knez (30). Der Staubsaugerverkäufer aus München war gemeinsam mit Kim Virginia und Mike Kandidat bei "Are You The One" - genau wie seine Lebensgefährtin Darya Strelnikova (30).