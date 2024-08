Exit-Hammer im Dschungelcamp: Gleich zwei Stars fliegen raus!

Südafrika - An Tag 14 im Legenden-Dschungel hält sich die Trauer um den Auszug von Thorsten Legat (55) in Grenzen: "Geil gemacht Mola", freut sich Georgina Fleur (34) und auch Elena Miras (32) ist happy, dass ihr stärkster Gegner endlich weg ist.

"Es war ja klar, dass es hier Ratten gibt", giftet Eric nach seinem Aus und bringt Danni damit so richtig auf die Palme.

Auch an Eric Stehfest (35) lassen Elena und Daniela "Danni" Büchner (46) kein gutes Haar: "Der denkt jetzt, der hat gewonnen", keift Miras im Vieraugengespräch, "man kann ihm nichts sagen, der ist sofort wütend". Für Danni ist Eric einfach ein "sehr unsicherer" Mensch. Der ahnt nichts von seinem Unglück und liegt glücklich popelnd in der Hängematte.

In der Dschungelprüfung müssen sich Georgina und Elena Miras (32) in eine unterirdische Kiste einschließen lassen. © RTL

Rache für sein Aus kann Eric dann direkt am nächsten Morgen nehmen. Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) lassen ihn zwei Damen für die Dschungelprüfung auswählen. Die Wahl fällt auf Elena und eine überraschte Georgina.

In der Prüfung "Alles, was quält" müssen sich die beiden in eine unterirdische Kiste einsperren lassen und Zahlenschlösser öffnen. Währenddessen bekommen sie natürlich Besuch von krabbelnden Freunden.

Doch bereits vor der Prüfung laufen Elena Tränen übers Gesicht. Kaum schließt sich die Klappe über ihr, bricht sie auch schon in Panik aus und bricht die Prüfung beim zweiten Versuch ab.

"Sag Gigi bitte, er soll gewinnen für mich. Und gib Sarah einen dicken Kuss von mir", weint Elena in Georginas Armen und muss das Dschungelcamp durch den Abbruch der Prüfung ebenfalls verlassen.