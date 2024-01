Traum geplatzt: RTL schickt zwei Dschungelcamp-Promis sofort heim!

Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) moderieren gemeinsam das beliebte RTL-Trash-Format "ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". © RTL / Stefan Thoyah

Bereits am dritten Tag von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hatte Cora Schumacher (47) die Notbremse gezogen und den australischen Busch auf eigenen Wunsch hin verlassen. Normalerweise kommen in einem solchen Fall die Nachrücker ins Spiel.

Doch daraus wird in diesem Jahr nichts! Sowohl Cathy Lugner (34) als auch Tim Toupet (52) erhielten vom Kölner Privatsender jetzt das Ticket für einen sofortigen Rückflug in die deutsche Heimat.

Laut "Bild" sollen beide seit über einer Woche ohne Kontakt zur Außenwelt im Hotel in Down Under auf ihren großen Einsatz gewartet haben - vergeblich. Wie die Kölner Fernsehmacher erklärten, sei dies eine rein "redaktionelle Entscheidung" gewesen.

Ein Insider zeigte sich gegenüber dem Blatt etwas auskunftsfreudiger und erklärte: "Die Redaktion hält sich die Kandidaten warm. Wenn genug los ist, was aktuell der Fall ist, brauchen sie niemanden nachträglich ins Camp zu schicken."

Sollte also im Verlauf dieser Woche ein weiter "IBES"-Teilnehmer das Handtuch werfen, zaubert die Produktion kein neues Gesicht aus dem Hut, sondern lässt einfach das Zuschauer-Voting entfallen.