"Übergriffig" bei Patrick Romer? Jetzt äußert sich Antonia Hemmer zu den heftigen Vorwürfen
Köln/Australien - Tag zwei im Dschungel und es brodelt bereits. Als Patrick Romer (30) im Gespräch mit Mitcamperin Eva Benetatou (33) beim Abwasch von seiner Beziehung zu seiner Ex-Freundin Antonia Hemmer erzählt, erhebt dieser plötzlich heftige Vorwürfe gegen die 25-Jährige. Hemmer selbst kann darüber nur lachen.
Kennengelernt haben sich die beiden 2020 bei "Bauer sucht Frau". Doch bereits vor dem Dreh der Sendung habe sich die 25-Jährige mit ihm treffen wollen, erklärt Romer. So solle sie ihm außerdem noch vor Drehbeginn entsprechend aufgefordert haben, die Show abzusagen und sie zu heiraten.
"Sie wollte sich unbedingt schon vorab treffen. Und dann wurde sie so richtig übergriffig", erinnert sich der Bauer weiter, während er sich mit seiner Hand in den Schritt fasst.
Trotz allem wurden die beiden nach der Sendung ein Paar. "Ich hatte das Gefühl, sie meint es wirklich ernst mit mir." Doch dann habe ihm Hemmer die Liebe entzogen, bereits lange vor der gemeinsamen Teilnahme bei "Sommerhaus der Stars".
Er habe sich benutzt fürs Fernsehen gefühlt, nicht mehr geliebt.
Ein Grund dafür, weshalb sich Romer schließlich einen Fehltritt erlaubte: "Dann hatte ich was mit einer anderen", gesteht er. Sein Beziehungs-Fazit zu Hemmer: "Wir haben einfach nicht zusammengepasst."
Und die 25-Jährige? Die sieht das Ganze eher sportlich.
Lachend sitzt Hemmer vor dem Fernseher und sieht sich die Aussagen ihres Ex-Freundes im TV an. "Vor ein paar Tagen wurde ich in seinem ersten Interview noch als unterwürfig bezeichnet. Und heute bin ich übergriffig. Ich bin mal gespannt, was ich morgen bin. Was zur Hölle?", zeigt sich die Influencerin zunächst ungläubig in einem Video auf Instagram.
Antonia Hemmer: "Ich wünsche Patrick nichts Schlechtes"
"Also manchmal frage ich mich wirklich: Mit wem war ich eigentlich zusammen und warum hat mich da niemand früher rausgeholt?", so Hemmer weiter. Zwei Jahre waren die beiden ein Paar.
Der Trennungsgrund: das Fremdgehen von Patrick, erzählte die 25-Jährige damals bei "Make Love, Fake Love".
"Was soll ich dazu sagen? Ich gebe dem Ganzen einfach keine Plattform mehr. Allein die Aussagen von ihm bestätigen, dass ich heute mit einem absoluten Traummann zusammen bin, mit dem ich unfassbar glücklich bin", so die Reality-Queen weiter.
Und tatsächlich: Sowohl Antonia als auch Patrick haben mittlerweile wieder neue Partner an ihrer Seite. Weiter möchte die 25-Jährige auf die Aussagen ihres Ex-Freundes jedoch nicht eingehen. Für einen öffentlichen Rosenkrieg sei sie nämlich nicht zu haben.
"Ich wünsche Patrick nichts Schlechtes. Ich hoffe, ihm geht es gut. Und ich hoffe, er hat jetzt auch eine Frau, die ihn liebt. Und jeder lebt sein Leben", so Hemmer abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/patrick_romer_, Instagram/antonia_hemmer