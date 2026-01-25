"Übergriffig" bei Patrick Romer? Jetzt äußert sich Antonia Hemmer zu den heftigen Vorwürfen

Köln/Australien - Tag zwei im Dschungel und es brodelt bereits. Als Patrick Romer (30) im Gespräch mit Mitcamperin Eva Benetatou (33) beim Abwasch von seiner Beziehung zu seiner Ex-Freundin Antonia Hemmer erzählt, erhebt dieser plötzlich heftige Vorwürfe gegen die 25-Jährige. Hemmer selbst kann darüber nur lachen.

Zwei Jahre lang waren Antonia Hemmer (25) und Patrick Romer (30) ein Paar. © Bildmontage: Screenshots Instagram/patrick_romer_, Instagram/antonia_hemmer

Kennengelernt haben sich die beiden 2020 bei "Bauer sucht Frau". Doch bereits vor dem Dreh der Sendung habe sich die 25-Jährige mit ihm treffen wollen, erklärt Romer. So solle sie ihm außerdem noch vor Drehbeginn entsprechend aufgefordert haben, die Show abzusagen und sie zu heiraten.

"Sie wollte sich unbedingt schon vorab treffen. Und dann wurde sie so richtig übergriffig", erinnert sich der Bauer weiter, während er sich mit seiner Hand in den Schritt fasst.

Trotz allem wurden die beiden nach der Sendung ein Paar. "Ich hatte das Gefühl, sie meint es wirklich ernst mit mir." Doch dann habe ihm Hemmer die Liebe entzogen, bereits lange vor der gemeinsamen Teilnahme bei "Sommerhaus der Stars".

Er habe sich benutzt fürs Fernsehen gefühlt, nicht mehr geliebt.

Ein Grund dafür, weshalb sich Romer schließlich einen Fehltritt erlaubte: "Dann hatte ich was mit einer anderen", gesteht er. Sein Beziehungs-Fazit zu Hemmer: "Wir haben einfach nicht zusammengepasst."

Und die 25-Jährige? Die sieht das Ganze eher sportlich.

Lachend sitzt Hemmer vor dem Fernseher und sieht sich die Aussagen ihres Ex-Freundes im TV an. "Vor ein paar Tagen wurde ich in seinem ersten Interview noch als unterwürfig bezeichnet. Und heute bin ich übergriffig. Ich bin mal gespannt, was ich morgen bin. Was zur Hölle?", zeigt sich die Influencerin zunächst ungläubig in einem Video auf Instagram.