Verwirrung um Dschungelcamp-Regeln: Darum darf Twenty4Tim ein weiteres Mal zur Prüfung

Australien/Köln - An Tag 2 im Dschungelcamp wurde erneut Social-Media-Star Twenty4Tim (23) in die Prüfung gewählt. Doch genau das sorgt bei einigen Zuschauern nun für Verwirrung.

Neben den üblichen Vorschriften wie Nachtwache, Toilettengang und Campgrenzen war unter anderem zu lesen: "Der Star, der am Vortag die Dschungelprüfung bestreiten musste, darf bei der nächsten Wahl nicht nominiert werden."

Gemeinsam mit Kim Virginia (28) holte Tim fünf Sterne. Wie viele werden es wohl am Sonntag? © RTL / Stefan Thoyah

Auch der ehemalige Mitcamper Julian F. M. Stoeckel (36) verstand die Regel-Kunde als Neuerung.

Doch die Erklärung ist einfach. Denn diese Festlegung gilt lediglich für die zweite Woche, in der sich die Camp-Bewohner gegenseitig für die Prüfungen nominieren müssen.

Die Zuschauer entscheiden dann nämlich, wer den Dschungel verlassen muss. Zugegeben, ziemlich unglücklich von RTL formuliert.

Dieses Mal muss Tim Maximilian Kampmann, wie Twenty4Tim mit bürgerlichem Namen heißt, gemeinsam mit Leyla Lahouar (27) in die Prüfung. Am Vortag konnte der TikToker mit Reality-Sternchen Kim Virginia (28) immerhin fünf Sterne ergattern.

Ob ihm dann ein ähnliches Schicksal wie Mallorca-Auswanderin Danni Büchner (45) droht? Die 45-Jährige wurde in der 14. Staffel (2020) ganze sieben Mal hintereinander in die Prüfung gewählt, am Ende belegte sie den dritten Platz.

Das Dschungelcamp läuft am heutigen Sonntag, um 20.15 Uhr, bei RTL oder im Stream bei RTL+.