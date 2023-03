1. DSDS-Live-Show: Kandidat muss Song von Juror Pietro Lombardi singen

Diese zehn Kandidaten treten in der ersten Live-Show von DSDS 2023 auf. © RTL/Stefan Gregorowius

Während sich die angehenden Superstars in der finalen Recall-Runde auf Coconut Island ihre Songs noch selber aussuchen durften, haben sie ihre Titel für ihr Live-Show-Debüt vorgegeben bekommen.

Dabei haben sich die Show-Macher einen ganz besonderen Kniff überlegt: Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums in der vorerst letzten Staffel werden die Kandidaten die Finalsongs ehemaliger DSDS-Sieger noch einmal neu auf die Bühne bringen.

Eine ehrwürdige Aufgabe, vor allem für Top-10-Teilnehmer Peris Achilleas Grigoriadis. Der 25-Jährige aus Pleidelsheim hat nämlich einen extra-herausfordernden Titel zugewiesen bekommen. Er muss "Call My Name", den Gewinnersong von Pietro Lombardi (30) aus dem Jahr 2011, performen - direkt vor den kritischen Augen des DSDS-Jurors, der sich damals mit der Pop-Nummer in die Herzen der Zuschauer sang.

Ob Peris, der zuletzt mehr mit seinen Entertainer-Qualitäten als mit seiner Stimme gepunktet hatte, dieser Herausforderung gerecht werden kann, zeigt sich am morgigen Samstag (1. April) ab 20.15 Uhr live bei RTL.