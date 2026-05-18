Höhenflug jäh gestoppt: Damit hat "DSDS"-Sieger Menowin sicher nicht gerechnet

Köln - Böse Klatsche für Menowin: Am vergangenen Samstag gewann der 38-Jährige im dritten Anlauf die RTL-Castingshow " DSDS ". Doch nur eine Woche später erlebt der Höhenflug bereits ein jähes Ende!

Menowin Fröhlich (38) gewann im dritten Anlauf die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit 57 Prozent der Zuschauerstimmen setzte sich der bald neunfache Familienvater im Finale gegen Constance Dizendorf durch. Nach dem epischen Scheitern 2005 und 2010 ist Menowin damit nun endlich am Ziel seiner Träume angekommen.

Sieben Tage später ist die Euphorie verpufft. Laut GfK Entertainment fehlt von seinem Siegersong "Mercy On Me" in den offiziellen Single-Charts jede Spur. Heißt: Der Titel schafft es in den vorläufigen Verkaufs- und Streamingtrends nicht in die Top 100.

"Mercy On Me" erschien am 2. Mai 2026 als Download und Streaming, veröffentlicht von UFA SHOW & FACTUAL GmbH. In den Credits sind als Komponisten Vito und Mos Iceley genannt, als Texter Vito. "DSDS"-Jurychef Dieter Bohlen (72) ist nicht beteiligt.

Für einen Einstieg in die Top 100 sind in der Regel mehrere Hunderttausend Streams pro Woche nötig, eine Marke, die "Mercy On Me" trotz RTL-Promo und Final-Performance in keiner Chartwoche erreicht hat. Ein herber Rückschlag für "Superstar" Menowin.

Ein schwacher Trost dürfte für den 38-Jährigen der Umstand sein, dass auch alle anderen Finalsongs der aktuellen Staffel ohne Charteintrag blieben. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich daran mit zunehmendem Abstand zum Finale noch etwas ändern wird.