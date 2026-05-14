DSDS-Siegerin packt über RTL-Show aus: "Diese Verträge waren so bodenlos!"
Köln - Sie ist bis heute die jüngste "DSDS"-Siegerin aller Zeiten. Doch was Marie Wegener (24) im Anschluss erleben musste, wirkt bis heute nach. Ihre Abrechnung fällt deutlich aus.
Mit gerade einmal 16 Jahren gewann die Sängerin 2018 den Titel bei der RTL-Castingshow. Hinzu kamen ein Plattenvertrag bei Universal Music sowie 100.000 Euro. Ihr Siegersong "Königlich" stammte zudem aus der Feder von Dieter Bohlen (72).
Nach außen schien der Weg für eine erfolgreiche Karriere somit auf Rosen gebettet. Doch die Wahrheit ist eine andere: "Diese Verträge waren so bodenlos", rechnet Marie jetzt in einem Instagram-Video mit den Verantwortlichen ab.
"Man sagt ja, dass es bei den meisten DSDS-Gewinnern ziemlich schnell bergab geht. Und warum das bei mir auch der Fall war, das erzähle ich euch jetzt mal", beginnt die 24-Jährige den Clip.
In der Show habe sie fast nur englische Songs präsentiert und damit auch regelmäßig das Publikum und die Jury begeistert.
Nach dem Finale änderte sich das. "Und dann habe ich Verträge unterschrieben und zack, ich war in der Schlagerbranche", erinnert sich Marie.
"DSDS"-Gewinnerin Marie Wegener muss Auto verkaufen
Nach "Königlich" veröffentlichte die gebürtige Duisburgerin noch Songs wie "Du bist der, der mein Herz versteht" und "Immer für dich da". So richtig erfolgreich war das Ganze allerdings nicht mehr.
Als Wegener nach der Pflichtlaufzeit schließlich aus den Verträgen entlassen worden war, rief sie mit ihrem damaligen Freund sofort ein neues Projekt ins Leben. Unter dem Namen Mary Lane brachte sie fortan englischsprachige Songs heraus.
Doch auch das Vorhaben endete in einem Debakel: Wegener baute einen Schuldenberg von 20.000 Euro auf, musste sogar ihr Auto verkaufen und rutschte ihren Angaben zufolge in die "depressivste Phase" ihres Lebens ab.
"Ihr kennt mich wahrscheinlich als die jüngste DSDS-Gewinnerin, aber was danach alles passiert ist, hat mich auseinandergenommen." Sie habe sich nicht ernst genommen gefühlt: "Ich war halt ein kleines, junges Mädchen, das da mal ein bisschen rumträllert."
Entsprechend vernichtend fällt rückblickend auch die Bilanz zu ihrer "DSDS"-Teilnahme aus: "Wenn ich damals gewusst hätte, was auf mich zukommen würde, wäre ich diesen Weg so nicht gegangen", stellt Marie klar.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa