DSDS-Siegerin packt über RTL-Show aus: "Diese Verträge waren so bodenlos!"

Köln - Sie ist bis heute die jüngste " DSDS "-Siegerin aller Zeiten. Doch was Marie Wegener (24) im Anschluss erleben musste, wirkt bis heute nach. Ihre Abrechnung fällt deutlich aus.

Ist bis heute die jüngste "DSDS"-Siegerin aller Zeiten: Marie Wegener (24). © Thomas Banneyer/dpa

Mit gerade einmal 16 Jahren gewann die Sängerin 2018 den Titel bei der RTL-Castingshow. Hinzu kamen ein Plattenvertrag bei Universal Music sowie 100.000 Euro. Ihr Siegersong "Königlich" stammte zudem aus der Feder von Dieter Bohlen (72).

Nach außen schien der Weg für eine erfolgreiche Karriere somit auf Rosen gebettet. Doch die Wahrheit ist eine andere: "Diese Verträge waren so bodenlos", rechnet Marie jetzt in einem Instagram-Video mit den Verantwortlichen ab.

"Man sagt ja, dass es bei den meisten DSDS-Gewinnern ziemlich schnell bergab geht. Und warum das bei mir auch der Fall war, das erzähle ich euch jetzt mal", beginnt die 24-Jährige den Clip.

In der Show habe sie fast nur englische Songs präsentiert und damit auch regelmäßig das Publikum und die Jury begeistert.

Nach dem Finale änderte sich das. "Und dann habe ich Verträge unterschrieben und zack, ich war in der Schlagerbranche", erinnert sich Marie.