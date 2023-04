Jill Lange rechnet erneut mit Dieter Bohlen und DSDS ab: "Kandidaten-Wohl völlig egal"

"Für mich ist es komplett falsch, dass man jetzt so tut, als wäre nichts gewesen. Dieter Bohlen repräsentiert ganz falsche Werte und so ein Mensch hat in einer Rolle mit Vorbildfunktion nichts zu suchen", ärgerte sich die Tattoo-Liebhaberin. Sie finde es "sehr traurig", dass das Format "keinerlei Moralvorstellungen" vertrete.

In der ersten Liveshow ließ der Poptitan am Samstagabend höchstpersönlich die Bombe platzen: " Deutschland sucht den Superstar " geht in eine nächste Runde. Zudem wurde die Altersgrenze nach oben hin aufgehoben. Jeder ab 16 Jahren darf sich ab sofort bewerben.

"DSDS"-Jurorin Katja Krasavice (26) möchte Jill unterstützen und hat ihr deshalb ein Feature auf ihrem neuen Album angeboten. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Instagram/jill_langee (Screenshot)

Im Hinblick auf ihre umtriebige TV-Vergangenheit in Dating-Formaten wie "Ex On The Beach" oder "Are You The One" fragte Bohlen die Römersteinerin beim Casting in Köln unter anderem, ob sie sich auch mit 30 noch "durch die Gegend bumsen" wolle. Ein mächtiger Shitstorm war die Folge.

Zusätzlich bekam der "Brother Louie"-Sänger durch den Skandal auch die blanke Wut von Mitjurorin Katja Krasavice (26) zu spüren. Bohlen soll daraufhin versucht haben, die Leipzigerin für die Liveshows aus der Jury werfen zu lassen. Erfolglos.

Stattdessen machen die Rapperin und Jill in Zukunft gemeinsame Sache. Frei nach dem Motto "Bad Bitches supporten bad Bitches" unterbreitete Katja der 22-Jährigen jüngst ein unglaubliches Angebot. In einem TikTok-Video fragt sie die DSDS-Kandidatin nach einem Feature auf ihrem neuen Album "Ein Herz für Bitches". Jills Antwort darauf: "Ja, ich will!"

Während es musikalisch also eine Zukunft für die TV-Bekanntheit zu geben scheint, hat sie mit dem Thema "DSDS" völlig abgeschlossen.

Ihr Fazit: "Hinter dieser Show stehen erfolgsgeile Menschen, denen das Wohl einiger Kandidaten egal ist!" Dieter sei letztlich nur ein egoistischer Selbstdarsteller.