Quotendebakel für "DSDS": Dieser Satz von Dieter Bohlen sorgt für Verwunderung
Köln - "Deutschland sucht den Superstar" schafft sich weiter ab: Die Quoten sind im Keller, von frischem Wind keine Spur. Ein Satz vor Dieter Bohlen (72) sorgt jetzt für Verwunderung!
Die vierte Folge des einstigen Erfolgsformats am vergangenen Dienstag hat die bis dato miesesten Zuschauerzahlen der aktuellen Staffel eingefahren. Laut "DWDL" schalteten zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr nur noch 1,58 Millionen Menschen bei RTL ein.
Daraus resultiert ein Marktanteil von gerade einmal 7,8 Prozent in Bezug auf die Gesamtreichweite. Doch auch beim für RTL so wichtigen jungen Publikum sah es nicht besser aus - ganz im Gegenteil.
In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verirrten sich nur noch 500.000 Menschen auf den Kanal des Kölner Privatsenders, was einem Marktanteil von 9,6 Prozent entspricht. Ein einstelliges Ergebnis gab es in dieser Staffel zuvor noch nicht - Tiefpunkt.
Auf Instagram zeigte sich Bohlen angesichts der ernüchternden Zahlen völlig unbeeindruckt. Als ein Follower von ihm wissen wollte, wie man intern mit der Zuschauerflucht umgehe, stellte der 72-jährige Poptitan etwas irritierend klar: "Die Quoten sind prima!" Diese Meinung hat er wohl ganz exklusiv.
"DSDS"-Siegersong ohne Hit-Produzent Dieter Bohlen
Doch damit nicht genug: Unter einem seiner jüngsten Videos beschwert sich zudem ein Fan darüber, dass die diesjährige Staffel nur magere zehn Episoden umfasse. Früher habe man als Zuschauer viel mehr über die Reise der Kandidaten bis zum Superstar mitbekommen.
Diesen Schuh der Verantwortung wollte sich der Hit-Produzent jedoch nicht anziehen. Stattdessen brachte er seinen Arbeitgeber ins Spiel. Vielsagend merkte er an: "Ja, ihr solltet RTL schreiben!" Offenbar wünschte auch Bohlen eine längere Produktion.
Auf die für viele "DSDS"-Fans unter den Nägeln brennende Frage, ob er in diesem Jahr wieder den Siegersong komponieren würde, reagierte der Chef-Juror überraschend wortkarg. Seine eindeutige Antwort: "Nein."
Die gesamte Folge von "Deutschland sucht den Superstar" kannst Du wie gewohnt auf Abruf bei RTL+ sehen. Am kommenden Samstag läuft zudem eine neue Episode um 20.15 Uhr auf RTL. Dabei ist Menowin Fröhlich (33), der Vize-Sieger von 2010.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa