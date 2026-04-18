Quotendebakel für "DSDS": Dieser Satz von Dieter Bohlen sorgt für Verwunderung

Köln - " Deutschland sucht den Superstar " schafft sich weiter ab: Die Quoten sind im Keller, von frischem Wind keine Spur. Ein Satz vor Dieter Bohlen (72) sorgt jetzt für Verwunderung!

Dieter Bohlen (72) lassen die abstürzenden "DSDS"-Quoten völlig kalt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die vierte Folge des einstigen Erfolgsformats am vergangenen Dienstag hat die bis dato miesesten Zuschauerzahlen der aktuellen Staffel eingefahren. Laut "DWDL" schalteten zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr nur noch 1,58 Millionen Menschen bei RTL ein.

Daraus resultiert ein Marktanteil von gerade einmal 7,8 Prozent in Bezug auf die Gesamtreichweite. Doch auch beim für RTL so wichtigen jungen Publikum sah es nicht besser aus - ganz im Gegenteil.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verirrten sich nur noch 500.000 Menschen auf den Kanal des Kölner Privatsenders, was einem Marktanteil von 9,6 Prozent entspricht. Ein einstelliges Ergebnis gab es in dieser Staffel zuvor noch nicht - Tiefpunkt.

Auf Instagram zeigte sich Bohlen angesichts der ernüchternden Zahlen völlig unbeeindruckt. Als ein Follower von ihm wissen wollte, wie man intern mit der Zuschauerflucht umgehe, stellte der 72-jährige Poptitan etwas irritierend klar: "Die Quoten sind prima!" Diese Meinung hat er wohl ganz exklusiv.