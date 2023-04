Überraschung bei DSDS: Dieter Bohlen lässt live die Bombe platzen!

Köln - Doch keine finale Staffel: "Deutschland sucht den Superstar " wird doch noch weiter gehen. Das verriet Dieter Bohlen (69) am Samstag in der Liveshow.

"Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit DSDS weiterzumachen. Und nicht zuletzt, weil RTL im nächsten Jahr 40. Geburtstag feiert, öffnen wir die Türen für Talente aller Altersgruppen", so Inga Leschek, neue Programmgeschäftsführerin von RTL/RTL+. Lediglich über 16 Jahre müssen die Gesangs-Kandidaten sein.

An der Seite von Ex-Juror Bruce Darnell (65) kündigte der Musik-Produzent die Fortsetzung an.

Der 69-Jährige ließ die Katze am Samstagabend in der ersten DSDS-Liveshow aus dem Sack und gab bekannt, dass es eine 21. Staffel geben wird.

Die vergangene Staffel - die erste ohne Dieter - floppte grandios. Das neue Konzept rund um die Jury von Florian Silbereisen (41), Ilse DeLange (45) und Toby Gad (55) konnte die Zuschauer nicht überzeugen.

Der Kölner Sender entschied sich daher, für die finale Staffel den Pop-Titan wieder an Bord zu holen, ebenso Pietro Lombardi, der bereits in der 16. und 17. Staffel am Jury-Pult saß. In diesem Jahr ebenfalls mit dabei: Sängerin Leony (25) und Rapperin Katja Krasavice (26).