Vernichtendes DSDS-Urteil für Schmusesänger Leon: "Würde bei dir nicht stehen bleiben"

Köln - Dieter Bohlen (72) ruft und schon stehen bei " Deutschland sucht den Superstar " wieder Tausende Schlange, um an den Castings teilzunehmen. In Folge 3 ist auch Leon Günther (27) aus Halle dabei, erfährt aber einen herben Dämpfer.

Leon (27) begleitete sich selbst auf der Gitarre, konnte mit seiner Darbietung aber nicht überzeugen. © RTL / Stefan Gregorowius

Der Medizinstudent ist das komplette Gegenteil von so manch anderen Teilnehmern, nicht schrill, nicht bunt - ein eher ruhiger und unauffälliger Typ mit schöner Stimme und Gitarre im Gepäck.

"Mein Traum war schon immer, von der Musik zu leben, und vielleicht kann man ja beides vereinen: im Winter als Arzt arbeiten und im Sommer auf Tour sein", erzählt der 27-Jährige vor seinem Auftritt.

Der beginnt eigentlich auch ganz vielversprechend, denn kaum hat Leon einige Akkorde von Tom Odells "Another Love" auf der Gitarre angeschlagen, lobt DSDS-Urgestein Bohlen: "Endlich mal einer, der Gitarre spielen kann."

Doch weder dem Pop-Titan noch Rapper Bushido (47) scheint das zu reichen, denn schon nach dem ersten Refrain ist Schluss, und Dieter unterbricht den ambitionierten Straßenmusiker trotz eigentlich schönem Gesang.

"Du dudelst das da runter, triffst die Töne, aber ich würde bei dir nicht stehen bleiben", so sein vernichtendes, wenn auch freundlich erklärtes Urteil. Es klinge alles sehr normal, dem Musikproduzenten fehle "der Dreck von der Straße".

"Da ist keine Kante, keine Ecke, kein Nix, was mir so ans Herz geht", hält der 72-Jährige dem sichtlich enttäuschten Sänger vor.