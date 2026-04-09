Ehemaliger "SOKO Leipzig"-Star spricht über Serientod von Jan Maybach: "Es war hart"

Hamburg - Marco Girnth (56) hat sich mit der 26. Staffel als Kommissar Jan Maybach aus " SOKO Leipzig " verabschiedet. Er wollte sich unter anderem auch neuen Projekten widmen, wie beispielsweise die ARD-Serie "Praxis mit Meerblick". Mit seiner Schauspiel-Kollegin Tanja Wedhorn (54) trat er am Mittwoch bei "Wer weiß denn sowas?" an und sprach auch über seinen Abschied.

v.l.n.r.: Bernhard Hoëcker (56), Schauspielerin Tanja Wedhorn (54), Moderator Kai Pflaume (58), Schauspieler Marco Girnth (56) und Wotan Wilke Möhring (58) © ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen

"Ich muss mir ja erst mal eine Träne aus dem Augenwinkel wischen. Du wirst in Zukunft nicht mehr so häufig in meiner Heimatstadt Leipzig sein", sagte Moderator Kai Pflaume (58) zu Girnth.

Nach 25 Jahren hatte der 56-Jährige sich dazu entschieden, die Kult-Serie "SOKO Leipzig" für immer zu verlassen. Sein Charakter starb, nachdem er angeschossen wurde den Serientod. "Hast du es gesehen?", fragte er den Moderator.

"Es war auch für mich hart", gab Girnth dann zu.

Schon im Februar reagierte der Schauspieler in einem emotionalen Statement auf Instagram auf seine letzte Folge. "Ich habe - ehrlich gesagt - ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich mir unsere Abschieds-Folge anschauen konnte. Denn mir war klar, dass sie mir noch einmal das Herz brechen wird", gestand er.

Aus dem Fernsehgeschäft wollte er sich trotzdem nicht verabschieden. Bei "Wer weiß denn sowas?" erzählte er, dass er seitdem bei einem Kurzfilm Regie geführt hat und seit 2025 bei "Praxis mit Meerblick" dabei ist. "Das ist ganz toll", sagte er glücklich.