Ehemaliger "SOKO Leipzig"-Star spricht über Serientod von Jan Maybach: "Es war hart"
Hamburg - Marco Girnth (56) hat sich mit der 26. Staffel als Kommissar Jan Maybach aus "SOKO Leipzig" verabschiedet. Er wollte sich unter anderem auch neuen Projekten widmen, wie beispielsweise die ARD-Serie "Praxis mit Meerblick". Mit seiner Schauspiel-Kollegin Tanja Wedhorn (54) trat er am Mittwoch bei "Wer weiß denn sowas?" an und sprach auch über seinen Abschied.
"Ich muss mir ja erst mal eine Träne aus dem Augenwinkel wischen. Du wirst in Zukunft nicht mehr so häufig in meiner Heimatstadt Leipzig sein", sagte Moderator Kai Pflaume (58) zu Girnth.
Nach 25 Jahren hatte der 56-Jährige sich dazu entschieden, die Kult-Serie "SOKO Leipzig" für immer zu verlassen. Sein Charakter starb, nachdem er angeschossen wurde den Serientod. "Hast du es gesehen?", fragte er den Moderator.
"Es war auch für mich hart", gab Girnth dann zu.
Schon im Februar reagierte der Schauspieler in einem emotionalen Statement auf Instagram auf seine letzte Folge. "Ich habe - ehrlich gesagt - ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich mir unsere Abschieds-Folge anschauen konnte. Denn mir war klar, dass sie mir noch einmal das Herz brechen wird", gestand er.
Aus dem Fernsehgeschäft wollte er sich trotzdem nicht verabschieden. Bei "Wer weiß denn sowas?" erzählte er, dass er seitdem bei einem Kurzfilm Regie geführt hat und seit 2025 bei "Praxis mit Meerblick" dabei ist. "Das ist ganz toll", sagte er glücklich.
Keiner geht mit Geld nachhause
Bevor die neuen Folgen ausgestrahlt werden, mussten er und seine Kollegin Tanja Wedhorn (54) aber erst mal ihre Quiz-Talente unter Beweis stellen.
55 Zuschauer im Publikum setzten auf Tanja Wedhorn und Bernhard Hoëcker (56), 70 wetteten darauf, dass Marco Girnth und Wotan Wilke Möhring (58) ihnen Geld erspielen würden. Am Ende gingen aber alle leer aus.
Bis zur Masterfrage hatten beide Teams 1000 Euro erspielt, die sie komplett setzten. Die Frage "Welche Figur wurde von der in Australien geborenen Schriftstellerin Pamela Lyndon Travers 1934 erfunden?" beantworteten aber beide falsch.
Neue Folgen von "Praxis mit Meerblick" seht Ihr ab Freitag um 20.15 Uhr in der ARD oder im Stream. Die ganze Folge von "Wer weiß denn sowas?" könnt Ihr in der ARD Mediathek nachschauen.
Titelfoto: Bildmontage: ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen; ZDF/Steffen Junghans