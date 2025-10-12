Giftpfeile in TV-Show: Kandidatin spielt sich in die Herzen der Zuschauer – und schießt gegen Mitstreiter

München/Oldenburg - Für das Staffelfinale von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" hatte sich ProSieben am Samstagabend einen ganz besonderen Austragungsort ausgesucht: Oldenburg, die Heimat von Klaas Heufer-Umlauf (42). Am Ende gab es eine sehr verdiente Gewinnerin – die ihren Unmut gegenüber ihren Mitstreitern irgendwann nicht mehr verbergen konnte.

Reni (M.) nahm am Ende die 100.000 Euro mit nach Hause. © Screenshot/Twitter/Joko & Klaas

Diesmal war der Austragungsort – der Bolzplatz am Otterweg in Oldenburg – unfreiwilligerweise schon vorab geleakt worden. "Wir haben es nicht so gut geschafft, geheim zu halten, wo wir uns in dieser Woche befinden", erklärte Klaas.

In der Live-Sendung baten er und seine Moderations-Partner Joko Winterscheidt (46) das TV-Publikum deshalb, von einer Anfahrt abzusehen. Die maximale Kapazität war nämlich schon zu Beginn der Sendung erreicht. Dem Sender zufolge war das Staffelfinale mit mehreren tausend Menschen die bisher größte Ausgabe der Show.

Kandidatin Reni war dem Publikum und den TV-Zuschauern sofort sympathisch. Die Frankfurterin, die mit ihrer Familie zufällig Urlaub in Niedersachsen machte, war eigentlich nur wegen ihrer Tochter angereist und fand sich am Ende als Kandidatin in der Show wieder.

Mehrmals sprang sie für ihre Mitstreiter in die Bresche und drückte in letzter Sekunde den Buzzer. Ihren Unmut darüber konnte sie irgendwann nicht mehr verbergen.

"Ich kann morgen definitiv in den Spiegel gucken", sagte sie spitz mit einem Wink in Richtung ihrer Quiz-Partner. Das Publikum applaudierte und johlte lautstark.