"Einfach ekelhaft": Thilo Mischke schockiert über Vergangenheit seines Ur-Opas

Berlin - In der neuen ZDF-Dokureihe "German Guilt" stellt sich Journalist Thilo Mischke (44) einem besonders heiklen Kapitel seiner Familiengeschichte. Was er herausfindet, schockiert ihn.

Lebensborn-Expertin Dorothee Schmitz-Köster blickt mit Reporter Thilo Mischke in das Fotoalbum seiner Großmutter. © Maya Dybuk/ZDF

Der 44-Jährige erfährt während der Dreharbeiten, dass sein Urgroßvater Mitglied der Leibstandarte SS Adolf Hitler war, also der persönlichen Schutztruppe des Diktators.

"Mein Uropa kannte Adolf Hitler wahrscheinlich persönlich", erklärt Mischke in einer Szene. Als er das Foto des Mannes in Uniform sieht, ringt er um Fassung: "Ich habe keinen Bezug zu diesem Mann, aber es ist einfach ekelhaft, ihn in dieser Uniform zu sehen."

Thilo Mischke blickt in der dreiteiligen Doku auf die Geschichte seiner Familie während der NS-Zeit. Über die Herkunft seiner 2018 verstorbenen Großmutter Karin erfährt er, dass diese ein Lebensborn-Kind war.

Der Verein Lebensborn war Teil eines nationalsozialistischen Programms, das 1935 von Heinrich Himmler gegründet wurde, um "den Kinderreichtum in der SS zu unterstützen". Ziel war die Züchtung "arischer" Menschen. Mischke ist erschüttert: Er selbst sei am Ende das "Produkt einer Rassen-Idee".

"Wer war Oma wirklich?", fragt sich der Berliner während seiner Recherchen. Die Suche nach Antworten führt ihn tief in ein System aus Lügen, Schweigen und verdrängter Schuld.