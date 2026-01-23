"Einfach ekelhaft": Thilo Mischke schockiert über Vergangenheit seines Ur-Opas
Berlin - In der neuen ZDF-Dokureihe "German Guilt" stellt sich Journalist Thilo Mischke (44) einem besonders heiklen Kapitel seiner Familiengeschichte. Was er herausfindet, schockiert ihn.
Der 44-Jährige erfährt während der Dreharbeiten, dass sein Urgroßvater Mitglied der Leibstandarte SS Adolf Hitler war, also der persönlichen Schutztruppe des Diktators.
"Mein Uropa kannte Adolf Hitler wahrscheinlich persönlich", erklärt Mischke in einer Szene. Als er das Foto des Mannes in Uniform sieht, ringt er um Fassung: "Ich habe keinen Bezug zu diesem Mann, aber es ist einfach ekelhaft, ihn in dieser Uniform zu sehen."
Thilo Mischke blickt in der dreiteiligen Doku auf die Geschichte seiner Familie während der NS-Zeit. Über die Herkunft seiner 2018 verstorbenen Großmutter Karin erfährt er, dass diese ein Lebensborn-Kind war.
Der Verein Lebensborn war Teil eines nationalsozialistischen Programms, das 1935 von Heinrich Himmler gegründet wurde, um "den Kinderreichtum in der SS zu unterstützen". Ziel war die Züchtung "arischer" Menschen. Mischke ist erschüttert: Er selbst sei am Ende das "Produkt einer Rassen-Idee".
"Wer war Oma wirklich?", fragt sich der Berliner während seiner Recherchen. Die Suche nach Antworten führt ihn tief in ein System aus Lügen, Schweigen und verdrängter Schuld.
Am Ende lautet seine Botschaft: "Setzt euch mit der eigenen Geschichte auseinander, damit wir dieselben Fehler nicht noch mal machen."
Für die Dokureihe hat Mischke auch zahlreiche Prominente angefragt. Doch vielen fehlte der Mut zu dieser Auseinandersetzung. "Bei den ersten fast 40 Anfragen hagelt es Absagen. Niemand traut sich. Alle winken ab, zu heikel, zu persönlich", erzählt der Moderator, ohne konkrete Namen zu nennen.
Für Mischke ist "German Guilt" zugleich ein Neuanfang. Es ist seine erste große TV-Produktion seit dem Skandal um den geplatzten Job beim ARD-Kulturmagazin "Titel, Thesen, Temperamente". Dieser hatte ihn Ende vergangenen Jahres laut eigener Aussage in eine tiefe Krise gestürzt.
Die komplette Dokureihe "German Guilt" ist in der ZDF-Mediathek verfügbar.
Titelfoto: Maya Dybuk/ZDF