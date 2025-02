01.02.2025 07:29 Abschied im Leipziger Zoo: Einer geht zu zwei "jungen Mädels", der andere bleibt allein zurück

Schwerer Abschied: Ein Löwe verlässt den Leipziger Zoo in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co.". Dafür kommt ein Leopard zu Besuch und zeigt, was er drauf hat.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Der junge Löwe Amaru hat eine lange Reise vor sich. Denn für ihn geht es in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." in die neue Heimat. Der Abschied aus dem Zoo Leipzig fällt jedoch nicht nur den Pflegern schwer. Die Brüder Amaru und Bahati gehen nun getrennte Wege. © MDR Die Vorbereitungen bei den Löwen sind in vollem Gang, Grund dafür ist eine lange Reise, die Amaru bevorsteht. Es geht nach Spanien, wo er schon von zwei süßen Löwen-Mädels erwartet wird. "Was willst du mehr? Herrliches Klima, junge Mädels - besser kann es nicht sein", scherzt Tierpfleger Jens Hirmer und ergänzt noch: "Ich bin ein bisschen neidisch." Bei der nächsten Aktion will er dann bestimmt nicht mehr mit dem Junglöwen tauschen, denn Amaru bekommt einen Pfeil in den Po. Doch es geht nicht anders, schließlich stehen noch ein paar letzte Check-ups an, für die er schlafen gelegt wird. Kaum hat der Löwe diese überstanden, geht es auch schon los. Und dann dämmert es auch seinem Bruder Bahati. Der versteht die Welt nicht mehr, waren sie doch die letzten anderthalb Jahre unzertrennlich. Da hilft auch die Aufmerksamkeit der Pfleger nur bedingt weiter. "Es ist bei ihm so ein Auf und Ab", erzählt Janine Bürger, während sie die große Katze etwas aufbaut. Talentierter Leopard bringt Tierpfleger zum Staunen: "Totaler Wahnsinn" Nicht nur gemütlich: Leopard Kitan kann auch anders. © Zoo Leipzig Ein richtiges Zirkustier hätte aus dem Amurleoparden Kitan werden können. Seit Dezember macht es sich das talentierte Tier zumindest übergangsweise in Leipzig gemütlich und zeigt sich dabei auch noch von seiner besten Seite. Sitz, Platz, Pfote: Mit seien zahlreichen Tricks hat er die Pfleger ziemlich zum Staunen gebracht. "Totaler Wahnsinn, das macht so Spaß, mit ihm zu arbeiten", erzählt Lasse Nieberding. Und mit dem leckeren Futter lässt die Raubkatze auch ganz entspannt das medizinische Training über sich ergehen. Welch ein Allroundtalent. Ihr wollt Euch die neue "Elefant, Tiger & Co."-Folge anschauen? Kein Problem: Geht einfach in die Mediathek.

Titelfoto: MDR