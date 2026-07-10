Eklat nach Femizid-Aussage in RTL-Show: Das sagt der Sender dazu

Teneriffa/Köln - Die aktuelle Folge des neuen RTL+-Formats "Bad Boyfriends" hat nicht nur so manchen Zuschauer verstört zurückgelassen, sondern auch massiv für Kritik gesorgt. Grund dafür waren Nacktfotos einer inzwischen verstorbenen Frau auf dem Handy von Teilnehmer Maki (32) und dessen plumpe Erklärung dafür. Nun hat der Sender Stellung bezogen.

Moderatorin Charlotte Engelhardt (47, l.) unterzog Makis Smartphone einem Handycheck. Was Michelle (29, r.) auf diesem entdeckte, bereitete ihr keine Freudentränen. © Bildmontage: RTL (2)

Gegenüber TV-Movie ließ RTL verlauten: "Die Konfrontation mit den Inhalten auf dem Zweithandy ist ein wesentlicher Bestandteil der Beziehungsgeschichte von Michelle und Maki und damit ein zentrales Element der in 'Bad Boyfriends' erzählten Handlung. Gleichzeitig legen wir großen Wert darauf, mit sensiblen Themen verantwortungsvoll umzugehen und die Persönlichkeitsrechte aller Betroffenen zu schützen."

"Die Darstellung der Inhalte beschränkt sich auf das für die erzählte Handlung erforderliche Maß. Den Teilnehmenden stand während der Dreharbeiten psychologische Betreuung zur Verfügung und sie werden auch während der Ausstrahlung begleitet", hieß es.

Doch was genau war passiert? In der vierten Episode erhält Freundin Michelle (29) Zugriff auf zwei Handys ihres Partners und kann nicht glauben, was sie auf einem der Smartphones entdeckt: In der Fotomediathek sind mehrere intime Aufnahmen einer anderen Frau zu sehen.

Der Hintergrund der Schnappschüsse erhält jedoch einen bitteren - fast pietätlosen - Beigeschmack, als Maki erklärt, dass die Dame auf den Bildern von ihrem Freund umgebracht worden sein soll!