Drecksarbeit in XXL-Pool: So hart schuften Pfleger für Leipzigs Elefanten

Leipzig - Einmal in der Woche bekommen die Besucher des Leipziger Zoos im Badebecken der Elefanten nicht die Rüsseltiere zu sehen, sondern drei engagierte Pfleger. Denn auch das gehört gereinigt und was da so zusammenkommt, ist nichts für schwache Nasen. "Elefant, Tiger & Co." hat einen Blick hinter die Kulissen erhascht.