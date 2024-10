Leipziger Zoo-Tiger lässt seine Wut heraus: "Randalieren ist sein Ding"

Der hübsche Tigerkater Czar (6) spielt am liebsten mit Bällen, liegt aber auch gern auf der faulen Haut. © Zoo Leipzig

"Stinki", ruft Pfleger Lasse Nieberding den hübschen Kater, der nun seit vier Monaten in Leipzig lebt. Doch das allein lockt seinen Schützling noch nicht so wirklich aus der Reserve – leckere Fleisch-Snacks müssen her.

Sich etwas auf der Außenanlage zu bewegen, schien bisher einfach nicht Czars Ding zu sein. Ein kleines bisschen mutiger ist er aber offenbar geworden, schleicht schließlich doch vorsichtig hinaus, wie der TV-Zuschauer in der Zoo-Doku "Elefant, Tiger & Co." beobachten kann.

"Jaaaa, Good Boy", schmiert Lasse Czar Honig ums Maul – bevor er ganz schnell den Schieber hinter ihm schließt. Sofort ist der Kater auf 180, schlägt mit seinen riesigen Pranken dagegen und knurrt.

"Das ist immer so sein Spielchen [...] da geht der Jagdtrieb in ihm los. Er ist halt super verspielt. Ne Stinker!?", klärt sein Pfleger die Situation amüsiert auf.

Als Czar schließlich aus der Ferne lautstark Kontakt mit Tigerdame Yushka (6) aufnimmt, ist Lasse zufrieden. "Yushka ist sein Ding, Bälle sind sein Ding, Randalieren ist sein Ding, er macht uns viel Freude", grinst er. Gute Voraussetzungen also für die Familienplanung.