30.05.2024 16:36 Drehstart für "Tierärztin Dr. Mertens": Thorsten Wolf lässt hinter die Kulissen blicken

Tierärztin Dr. Mertens geht in die nächste Runde. Schauspieler Thorsten Wolf gewährt in seinen Führungen "Film ab!" spannende Einblicke in den Drehalltag.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Die Familienserie "Tierärztin Dr. Mertens" geht in die nächste Runde. Schauspieler Thorsten Wolf (59), bekannt als Cheftierpfleger Conny Weidner, gewährt in seinen Führungen "Film ab!" spannende Einblicke in den Drehalltag. Ab Donnerstag steht Schauspieler Thorsten Wolf (59) wieder als Cheftierpfleger Conny Weidner vor der Kamera. © Emily Mittmann Bereits vergangenen Mittwoch starteten die Dreharbeiten für die neunte Staffel der beliebten ARD-Serie "Tierärztin Dr. Mertens". Nachdem nun schon einige Szenen aus der Villa Baumgarten, dem Zuhause der Eltern von Dr. Susanne Mertens (gespielt von Elisabeth Lanz, 52), im Kasten sind, soll am heutigen Donnerstag auch im Leipziger Zoo der Dreh beginnen. Umgeben von Tieren jeglicher Art und in der fast schon heimischen Kulisse des Zoos steht natürlich auch Schauspieler Thorsten Wolf (59) wieder vor der Kamera. Doch "Film ab!" heißt es für den Leipziger nicht nur am Set. In seinen wöchentlichen Führungen durch den Wildpark gewährt der Schauspieler einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen des Drehorts. Egal ob Kamera, Text oder Zusammenarbeit mit den Tieren: Thorsten Wolf scheut keine Frage In seinen Führungen durch den Wildpark gewährt Wolf einen exklusiven Einblick in die Dreharbeiten. © Emily Mittmann Wer ist der wichtigste Mensch des Teams? Was gilt es bei der Arbeit mit tierischen Kollegen zu beachten? Und wie bereitet man sich am besten für einen Drehtag vor? All diese Fragen beantwortet Wolf im Rahmen seiner Führungen. So seien täglich etwa 50 bis 55 Menschen am Set dafür verantwortlich, dass letzten Endes nur wenige Sekunden perfekt sitzen. Vor dem Hintergrund unvorhersehbarer äußerer Einflüsse wie wechselhaftem Wetter oder auch einer kreischenden Schar Krähen, die einem Dreh schnell mal einen Strich durch die Rechnung machen, kommt es dementsprechend des Öfteren zu Frust und der ein oder anderen lustigen Anekdote. Wolf selbst ist nun schon seit Beginn der Serie im Jahr 2005 in jeder einzelnen Folge zu sehen gewesen. Mit viel Witz, Humor und seiner authentischen Leipziger Art lässt er in "Film ab!" 20 Jahre Schauspiel-Erfahrung Revue passieren und bringt Jung und Alt zum Lachen. Tickets für die Führungen bekommt Ihr auf Central-Kabarett.de. "Tierärztin Dr. Mertens" im Leipziger Zoo Trotz Dreharbeiten läuft der Zoo-Betrieb wie gewohnt weiter. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dp "Am Donnerstag drehen wir im Aquarium und bei den roten Pandabären", freute sich der Schauspieler auf seinen Drehbeginn. Noch vor Beginn der Fußball-EM am 14. Juni und der Sommerferien soll der schon erste Drehblock im Kasten sein.

Darüber, dass man so lange nur die Hälfte des Zoos zu sehen bekommt, müssten sich Zoo-Besucher aber keine Sorgen machen, so Wolf. "Der Zoo läuft ganz normal im Betrieb weiter. Der Bereich, wo man dreht, wird geblockt für eine gewisse Zeit." So sei etwa ein bestimmter Teil des Aquariums nur so lange gesperrt, wie die Szene gedreht wird. "Es ist ein homogenes Miteinander mit dem Zoo, mit den Zoo-Besuchern und mit den Schauspielern", sagte Wolf. In der neuen Staffel "Tierärztin Dr. Mertens" sollen die Zuschauer übrigens endlich auch etwas mehr über das Privatleben des sympathischen Tierfreunds erfahren. "Mir war wichtig zu zeigen, was Conny in seinem Herzen berührt außer die Tiere", verriet Wolf gegenüber TAG24. Bis zur Ausstrahlung im kommenden Jahr heißt es nun gespannt sein, was das wohl sein könnte.

Titelfoto: Emily Mittmann