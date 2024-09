Kein Bock auf seinen Pfleger: Leipziger Zoo-Tiger fletscht bedrohlich seine Riesenzähne

Leipzig - Der Herbst steht vor der Tür, die gemütliche Zeit, eingemummelt auf der Couch, beginnt. Dieses Mindset hat auch der Leipziger Zoo-Tiger Czar (6), der allerdings auch schon an warmen Tagen einfach zu faul ist, sich den Besuchern zu zeigen. Da müssen Tricks her!

Czar (6) gefällt es hinter den Kulissen zu gut. Er soll mit einem Trick auf die Anlage gelockt werden. © Zoo Leipzig

In der neuesten Folge der erfolgreichen MDR-Doku "Elefant, Tiger & Co." probiert es Dennis Hochgreve einmal mehr, den faulen Ex-Engländer auf die Anlage zu locken. "Czar tut sich immer noch etwas schwer mit dem Rausgehen, weil er keine Lust hat, er gern drinnen liegt", sagt der Tierpfleger. "Dem gefällt es dort so gut, dass er erst gegen 16/17 Uhr raus möchte."

Für einen Zoo, der seine Tiere - besonders solch imposante - präsentieren möchte, natürlich schlecht. Einige Versuche scheiterten schon kläglich. "Ich habe ihm schon das Radio mit Schlager angemacht. Das ist schon hart und das Schlimmste, was ich versucht habe", lacht der Pfleger.

Er lässt zunächst die noch getrennt von Czar lebende Yushka (6) auf sein Außengelände, die auf diesem fleißig markiert.

Der Duft der im Januar 2022 aus der Schweiz in den Zoo Leipzig gewechselten Tigerdame soll ihn stimulieren, nach dem Weibchen zu suchen.