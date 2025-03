Panik bei Zoo-Pfleger in Leipzig: "Ganzer Stall blutverschmiert"

Leipzig - Es ist immer was los im Leipziger Zoo : Gerade erst hat es bei den Dianameerkatzen Nachwuchs gegeben , doch zunächst war der Schock für ihren Pfleger groß. An anderer Stelle muss aber tatsächlich ein Verlust bewältigt werden.

Dianameerkatze Monifa (18) ist zum zwölften Mal Mama geworden. © Facebook/Zoo Leipzig

"Am Samstag kam ich in den Stall und hab' tatsächlich einen halben Herzinfarkt bekommen, weil der ganze Stall blutverschmiert war", erzählt Maurice Volkmann in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger & Co." von dem Tag vor zwei Wochen.

Riesige Blutspuren habe er am Boden vorgefunden, außerdem noch feuchte Blutpfützen auf den Brettern. "Ich dachte: Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert über Nacht?"

Panisch habe er das Gehege abgesucht, um sich zu vergewissern, dass alle Tiere noch da sind. Und dann habe er Dianameerkatzen-Weibchen Monifa (18) entdeckt - als die sich nämlich umdrehte, war alles klar.

"Dann hab ich schon ein kleines Ärmchen über die Schulter greifen sehen. Und da war klar: Gott sei Dank, nix passiert, Monifa ist wieder Mama geworden", erzählt er von seiner Erleichterung an jenem Tag. Es ist bereits ihr zwölftes Baby, Mama und Kind gehe es sehr gut.

Nur die Geschwister müssen sich noch etwas an die neue Situation gewöhnen, denn Monifa wird von Maurice natürlich besonders verwöhnt, damit sie schnell wieder zu Kräften kommt.