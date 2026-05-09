Pediküre-Termin für Elefanten-Jungbullen Akito im Zoo Leipzig: "Er klettert viel"
Leipzig - Für die Füße der Elefanten im Leipziger Zoo ist jeder Tag ein neuer Härtetest. Grund genug für die Tierpfleger, bei der regelmäßigen Pediküre besonders genau hinzuschauen und dabei gleich auch andere Wehwehchen der Dickhäuter im Auge zu behalten.
Ende Oktober musste Elefanten-Jungbulle Akito (3) schließlich überraschend operiert werden, nachdem er sich bei einer Rangelei einen Stoßzahn abgebrochen hatte.
Knapp ein halbes Jahr nach dem Zwischenfall spült Tierpfleger Christian Schiffmann in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." erst einmal den Dreck um den rechten Stoßzahn weg, um sich das Gewebe besser anschauen zu können.
"Durch das ganze Spielen draußen ist da immer Sand und Erde in der Stoßzahntasche drinnen", erklärt Schiffmann. Im Anschluss werden beide Zähne Akitos gemessen. "Im Moment sind wir sehr zuversichtlich, der Zahn wächst seit Monaten. Wir sehen aber auch, dass das Wachstum nicht ganz linear ist. Es gibt leider relativ wenige Vergleichswerte."
Dann widmen sich der Zoomitarbeiter und sein Kollege Tristan Kluge den Füßen des Jungbullen. Top motiviert in Anbetracht eines großen Eimers mit Leckereien folgt der Elefant den Anweisungen der beiden Pfleger dabei trotz seines jungen Alters vorbildlich.
"Wir kennen unsere Baustellen bei ihm, vor allem mit den Spalten in den Nägeln der Vorderfüße", erklärt Schiffmann. "Das kommt daher, dass er einfach viel unterwegs ist. Er klettert viel. Es ist ein bisschen wie bei einem sehr aktiven Kind, bei dessen Turnschuhen man alle paar Tage einen neuen Kratzer oder eine neue Schramme findet."
Auch die Zehennägel von Elefanten brauchen Pflege
Dann setzt der Zoomitarbeiter gekonnt ein gebogenes Messer an den Zehennagel des Jungbullen, um sie in Form zu schneiden und im Anschluss zu feilen. "Hier haben wir jetzt einen horizontalen Riss, den wir auch im Auge behalten müssen", stellt Schiffmann dabei fest.
Um den Elefanten bei Laune zu halten und ihm das Prozedere in schmackhafter Erinnerung zu lassen, füttert Tiertrainer Kluge den Jungbullen während der Pediküre am laufenden Band.
"Für ihn ist es ja was relativ Entspanntes: Er muss den Fuß rausgeben und bekommt eine Belohnung", sagt Kluge. Als Nächstes ist Elefantenmädchen Bao (3) dran und schaut schon neugierig auf den Futtereimer.
Die komplette "Elefant, Tiger & Co."-Folge vom Freitagabend seht Ihr ab sofort in der MDR-Mediathek.
Titelfoto: Zoo Leipzig