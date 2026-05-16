Nachwuchs bei Leipzigs Affen: Jetzt bekommen die großen Geschwister schon ihre Ausweise!

Leipzig - Stippvisite auf der Affeninsel im Leipziger Zoo : Mehr als einen Monat ist es her, seit " Elefant, Tiger & Co. " Rotschultertamarin Bruno und seinem Nachwuchs einen Besuch abgestattet hat. Inzwischen wachsen die beiden gut heran. Das hat nun jedoch Folgen für ihre großen Geschwister.

Rotschultertamarin Bruno im Sommer vergangenen Jahres mit Björn und Brunhilde auf dem Rücken. Inzwischen sind die beiden alt genug, um ihre eigenen Ausweise zu erhalten! © Screenshot/facebook.com/ZooLeipzig

"Die werden jetzt immer mobiler, auch auf dem Rücken vom Papa. Die sind jetzt sechs Wochen alt, machen auch schon die ersten kleineren Ausflüge und jetzt sind auch schon die größeren Geschwister dabei, sie mit zu tragen", erklärt Tierpflegerin Kerstin Tischmeyer.

Die Rede ist von den Zwillingen Björn und Brunhilde, die Papa Bruno aktuell noch bei der Kindererziehung unter die Arme greifen. Bald schon werden die kleinen Geschwister groß genug sein, um auf eigenen Beinen die Welt zu erkunden - und dann droht Verwechslungsgefahr! "Ehe die anderen Kleinen anfangen, rumzulaufen, und man sie vielleicht nicht mehr so gut unterscheiden kann, wollen wir die eben chippen", fügt Kollegin Mandy Hoffmann an.

Den Chip erhalten Björn und Brunhilde in der Tierklinik. Damit sie dort hinkommen, müssen sie zunächst in eine Transportbox. Das sei einfacher und mit weniger Risiko verbunden, als sie einzufangen, erklären die Expertinnen.

Damit das gelingt, haben die Pflegerinnen bereits seit einigen Tagen mit der Transportbox geübt, sodass die Zwillinge aus eigenen Stücken einsteigen. Björn ließ sich dazu schnell überzeugen, während der Sendung steigt auch Brunhilde ein. Zeit, dass die beiden ihren Ausweis bekommen!