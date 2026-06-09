"Shopping Queen"-Kandidatin schämt sich für ihre Beine: Guido findet deutliche Worte

Düsseldorf - An Tag eins bei " Shopping Queen " in Düsseldorf kämpft Kandidatin Jeannie (32) mit ihren Selbstzweifeln. Für Guido Maria Kretschmer (61) ist ihr größter Komplex jedoch überhaupt nicht nachvollziehbar.

Kandidatin Jeannie (32) mag ihre Beine nicht und ringt deshalb vor dem Spiegel mit sich selbst. © Screenshot RTL+

Unter dem Motto "Urlaubsgrüße von Guido – finde den perfekten Beach Look passend zu deinem Urlaubsziel" startet die neue Woche in Düsseldorf. Jeannie bekommt den australischen Bondi Beach zugelost und soll einen sportlichen Strand-Look kreieren.

Doch ausgerechnet dieses Motto bereitet ihr Bauchschmerzen. "Es ist irgendwie genau das passiert, was ich nicht wollte", gesteht die 32-Jährige.

Eigentlich hat sie sich vorgenommen, alles Secondhand zu kaufen – doch gerade bei Bademode scheint das kaum machbar. Hinzu kommt ein ganz anderes Problem: Jeannie mag ihre Beine nicht und möchte sie am liebsten verstecken.

Für Guido völlig unverständlich. "Wieso mag die ihre Beine nicht? Ganz Deutschland muss jetzt sagen: 'Lieb deine Beine'", platzt es aus dem Designer heraus. Für ihn steht fest: Die Düsseldorferin müsse sich für nichts schämen.