"Shopping Queen"-Kandidatin schämt sich für ihre Beine: Guido findet deutliche Worte
Düsseldorf - An Tag eins bei "Shopping Queen" in Düsseldorf kämpft Kandidatin Jeannie (32) mit ihren Selbstzweifeln. Für Guido Maria Kretschmer (61) ist ihr größter Komplex jedoch überhaupt nicht nachvollziehbar.
Unter dem Motto "Urlaubsgrüße von Guido – finde den perfekten Beach Look passend zu deinem Urlaubsziel" startet die neue Woche in Düsseldorf. Jeannie bekommt den australischen Bondi Beach zugelost und soll einen sportlichen Strand-Look kreieren.
Doch ausgerechnet dieses Motto bereitet ihr Bauchschmerzen. "Es ist irgendwie genau das passiert, was ich nicht wollte", gesteht die 32-Jährige.
Eigentlich hat sie sich vorgenommen, alles Secondhand zu kaufen – doch gerade bei Bademode scheint das kaum machbar. Hinzu kommt ein ganz anderes Problem: Jeannie mag ihre Beine nicht und möchte sie am liebsten verstecken.
Für Guido völlig unverständlich. "Wieso mag die ihre Beine nicht? Ganz Deutschland muss jetzt sagen: 'Lieb deine Beine'", platzt es aus dem Designer heraus. Für ihn steht fest: Die Düsseldorferin müsse sich für nichts schämen.
"Shopping Queen": Jeannie wächst über sich hinaus
Jeannie wehrt sich zunächst gegen einen Look in Shorts, fühlt sich dann aber dank ihrer Shopping-Begleitung Tim (34) ermutigt, doch mal eine kurze Hose anzuprobieren.
Und siehe da: Die 32-Jährige wirkt plötzlich selbstbewusster. "Irgendwie hab ich jetzt auch Blut geleckt, dass ich meine Beine zeigen will", sagt sie.
Am Ende entscheidet sie sich für einen sportlichen Look aus einem kurzen Zweiteiler, pinkem Bikini, Sonnenbrille und flachen Sandalen. Die Beach Waves vom Friseur sitzen, Make-up und Schmuck übernimmt sie selbst.
Ganz überzeugt ist Guido zunächst aber nicht. "Da sehe ich eine Frau in LA, die schon morgens anfängt, Cocktails zu trinken", witzelt er über die gemusterte Bluse samt Shorts.
Auf dem Catwalk fällt sein Fazit aber deutlich positiver aus: "Es ist ein süßer Beach Look, keine Frage. Es hätte ein bisschen sportlicher sein können." Auch die Mitstreiterinnen zeigen sich überwiegend begeistert und vergeben insgesamt 32 Punkte. Die finale Wertung von Guido folgt an Tag fünf.
"Shopping Queen" läuft immer montags bis freitags, um 15 Uhr, auf Vox oder online bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+