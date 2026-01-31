"Sie ist nicht die beste Mutter": Leipziger Affenbaby ruft um Hilfe, doch keiner kommt

Leipzig - Im Pongoland im Leipziger Zoo gab es in den vergangenen Wochen Stress. Weil Schimpansendame Swela nicht einschreitet, wenn ihr Baby Bou sie braucht, haben die Tierpfleger jetzt durchgegriffen.

Im Leipziger Zoo gibt es momentan gleich mehrere Schimpansen-Babys. (Archivbild) © Zoo Leipzig

Mutter und Tochter sind aktuell nur noch stundenweise bei den anderen Affen in der Gruppe. Nachts werden sie komplett von den anderen Tieren getrennt.

Für die sozialen Menschenaffen ist das eine harte Konsequenz, aber es ging nicht anders.

"Leider ist Swela nicht die beste Mutter", erklärte Tierpfleger Daniel Geissler in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co."

Seit zwei Wochen holt der halbstarke Affe Makemi (8) sich immer die kleine Bou und trägt sie von der Mutter weg. "Erst trägt der die auch ganz normal und dann fängt er aber an, ziemlich ruppig mit ihr zu spielen, was dem Baby nicht gefällt", führte der Tierpfleger aus.

Die fast einjährige Bou zeigt zwar deutlich an, dass sie nicht mehr möchte, aber niemand kommt ihr zur Hilfe.