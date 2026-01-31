"Sie ist nicht die beste Mutter": Leipziger Affenbaby ruft um Hilfe, doch keiner kommt
Leipzig - Im Pongoland im Leipziger Zoo gab es in den vergangenen Wochen Stress. Weil Schimpansendame Swela nicht einschreitet, wenn ihr Baby Bou sie braucht, haben die Tierpfleger jetzt durchgegriffen.
Mutter und Tochter sind aktuell nur noch stundenweise bei den anderen Affen in der Gruppe. Nachts werden sie komplett von den anderen Tieren getrennt.
Für die sozialen Menschenaffen ist das eine harte Konsequenz, aber es ging nicht anders.
"Leider ist Swela nicht die beste Mutter", erklärte Tierpfleger Daniel Geissler in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co."
Seit zwei Wochen holt der halbstarke Affe Makemi (8) sich immer die kleine Bou und trägt sie von der Mutter weg. "Erst trägt der die auch ganz normal und dann fängt er aber an, ziemlich ruppig mit ihr zu spielen, was dem Baby nicht gefällt", führte der Tierpfleger aus.
Die fast einjährige Bou zeigt zwar deutlich an, dass sie nicht mehr möchte, aber niemand kommt ihr zur Hilfe.
Affen-Mama Swela schreitet einfach nicht ein
"Normalerweise wäre das dann der Moment, wo die Mutter hingeht und das Baby wieder holt und die Swela macht das leider nicht", so Geissler.
Um den Stress für das Affenbaby zu reduzieren, gibt es jetzt die räumliche Trennung.
"Dem Makeni an sich muss man keinen Vorwurf machen", erklärte der Tierpfleger. Es sei bei Affen in seinem Alter normal, dass sie ihre Grenzen noch nicht kennen und etwas über die Stränge schlagen.
Obwohl Bou von ihrer Mutter Swela etwas vernachlässigt wird, hat sie keine Nachteile ihren Artgenossen gegenüber. Teilweise ist sie sogar etwas weiter, als die anderen.
"Die Bou ist schon relativ weit entwickelt und klettert auch schon viel alleine und frisst auch schon viel alleine. Wenn die Mutti sich nicht ganz so gut kümmert, muss man sich selber durchschlagen", erklärte Tierpflegerin Katharina Grupp.
Die ganze Folge 1163 "Elefant, Tiger & Co." mit dem Titel "Faul sein, lohnt sich!"
