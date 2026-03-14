Sorge um Giraffen-Omi Gustl: "Hat halt diesen Knick im Hals"

Leipzig - Leipzigs älteste Giraffe bereitet den Tierpflegern im Zoo Sorgen. 24 Jahre ist Gustl alt und das sieht man ihr leider mittlerweile auch deutlich an. Die Seniorin steht daher unter ganz besonderer Beobachtung.

Die Giraffen im Leipziger Zoo sind im Afrika-Bereich untergebracht. (Archiv) © Zoo Leipzig

Mit sorgenvollem Blick wartet Afrika-Bereichsleiter Jens Hirmer in der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." am Giraffengehege auf Tierarzt Dr. Bernhard.

"Je nachdem, wie sie steht, hat sie halt diesen Knick im Hals tatsächlich", sagt Hirmer. Womöglich habe eine "Rempelei unter den Giraffen" die sichtbare Fehlstellung bei der betagten Dame ausgelöst.

"Vielleicht hat sie einen Schlag abbekommen. In manchen ihrer Positionen interpretieren wir, dass sie Schmerzen hat. Das sieht schon nach einer schweren Prellung aus", mutmaßt Hirmer.

Dass die Giraffe "immer noch schief ist", fällt dann auch dem Tierarzt auf. "Am Anfang haben wir uns schon Sorgen gemacht, weil sie den Kopf aufgelegt hat", so Dr. Bernhard. "Zwar hat sich der allgemeine Zustand des Tieres verbessert, der Knick ist jedoch nach wie vor da."