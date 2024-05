So reagiert Leipziger Löwen-Dame Kigali, als sie zum Geburtstag Zebra-Kacke und Fleisch bekommt

Leipzig - Wenn eine Grande Dame ein Geschenk bekommt: Die Leipziger Löwin Kigali hat nicht ganz so reagiert, wie erhofft ...

Während der Nachwuchs sich freute, wollte Löwen-Mama Kigali nicht so wirklich was von ihrem Geburtstagsgeschenk wissen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

"Kigali hat heute Geburtstag, ist zehn Jahre alt geworden und dementsprechend haben wir noch eine kleine Überraschung vorbereitet", berichtet Tierpflegerin Janine Bürger in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger und Co." und bringt mit einer Kollegin die besonderen "Zutaten" in einer Schubkarre und einem blauen Sack ins Außengehege.

Unter den neugierigen Blicken anderer Zoo-Mitarbeiter und Chef Jörg Junhold formen die beiden Frauen dann die Jubiläums-Zahl 10 - und zwar aus Zebra-Kacke und Fleisch.

"Für die große Lady muss ja sowas auch sein, oder? Also die wird ja nur einmal zehn", heißt es von Afrika-Bereichsleiter Jens Hirmer aus dem Zuschauerraum hinter dem Zaun.

Aber dann folgt die Ernüchterung: Während Kigalis Nachwuchs direkt zum Präsent stürmt, taucht der Ehrengast zunächst gar nicht erst auf.