Verletzungs-Schock im Leipziger Zoo: So geht es Akito nach seiner Not-Operation!

Leipzig - Mit seinem abgebrochenen Stoßzahn hatte Elefanten-Jungbulle Akito (3) Ende Oktober für riesige Aufregung im Leipziger Zoo gesorgt. Bei " Elefant, Tiger & Co. " gab es nun ein Status-Update.

Akito (r.) ist das aktuelle Sorgenkind der Leipziger Elefantenherde. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

"Es war frühmorgens und da hab ich schon gesehen: Irgendwas ist anders bei Akito", erinnert sich Pfleger Michael Winzer in der Zoo-Soap. Ein Stoßzahn war abgebrochen und fast bis oben hin gespalten gewesen - vermutlich durch ein vorangegangenes Gerangel mit Artgenossen.

"So ein Jungbulle muss seine Kräfte auch erstmal einschätzen und lernen können", ergänzt Michaels Kollege Richard. "Der kann das manchmal nicht so gut abschätzen, wie viel so ein Stoßzahn aushält. Zumal Akito mit drei Jahren so im rüpelhaften Alter ist, wo er schaut, wie weit kann er gehen und wo sind die Grenzen bei den erwachsenen Elefanten."

Nach der Operation, für die sogar Spezialisten aus Südafrika und Estland eingeflogen worden waren, muss Akito nun täglich von einer Tierärztin gecheckt werden, um eine gute Heilung zu garantieren. Denn der Stoßzahn ist essenziell wichtig für Elefanten, weshalb er unbedingt erhalten werden soll.

Gar nicht so einfach, immerhin hatte sich die Verletzung als ziemlich schwer und vor allem sehr tief entpuppt. So tief sogar, dass sie bis in die Zahnpulpa, also bis hin zu den Blutgefäßen und Nerven, gereicht hatte.