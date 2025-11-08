Verletzungs-Schock im Leipziger Zoo: So geht es Akito nach seiner Not-Operation!
Leipzig - Mit seinem abgebrochenen Stoßzahn hatte Elefanten-Jungbulle Akito (3) Ende Oktober für riesige Aufregung im Leipziger Zoo gesorgt. Bei "Elefant, Tiger & Co." gab es nun ein Status-Update.
"Es war frühmorgens und da hab ich schon gesehen: Irgendwas ist anders bei Akito", erinnert sich Pfleger Michael Winzer in der Zoo-Soap. Ein Stoßzahn war abgebrochen und fast bis oben hin gespalten gewesen - vermutlich durch ein vorangegangenes Gerangel mit Artgenossen.
"So ein Jungbulle muss seine Kräfte auch erstmal einschätzen und lernen können", ergänzt Michaels Kollege Richard. "Der kann das manchmal nicht so gut abschätzen, wie viel so ein Stoßzahn aushält. Zumal Akito mit drei Jahren so im rüpelhaften Alter ist, wo er schaut, wie weit kann er gehen und wo sind die Grenzen bei den erwachsenen Elefanten."
Nach der Operation, für die sogar Spezialisten aus Südafrika und Estland eingeflogen worden waren, muss Akito nun täglich von einer Tierärztin gecheckt werden, um eine gute Heilung zu garantieren. Denn der Stoßzahn ist essenziell wichtig für Elefanten, weshalb er unbedingt erhalten werden soll.
Gar nicht so einfach, immerhin hatte sich die Verletzung als ziemlich schwer und vor allem sehr tief entpuppt. So tief sogar, dass sie bis in die Zahnpulpa, also bis hin zu den Blutgefäßen und Nerven, gereicht hatte.
Elefant, Tiger und Co.: Tägliche Arztbesuche für Sorgenkind Akito
Neben den Untersuchungen durch Tierärztin Anja Lange Garbotz muss der dreijährige Elefant nun also auch drei Mal täglich Spülungen seiner Wunde über sich ergehen lassen, damit möglicher Dreck und Eiter entfernt wird.
"Dadurch, dass jetzt ein spitzes Stück abgebrochen ist, hat sich da jetzt eine kleine Tasche gebildet", erklärt die Ärztin die Problematik. "Und die scharfen Kanten reiben immer innen am Zahnfleisch."
Dennoch zeigt sie sich vorsichtig optimistisch: "Gut sieht's aus, sieht so aus, wie ich's mir vorgestellt habe. Du kannst natürlich nie eine hundertprozentige Prognose abgeben, aber wir gehen davon aus, dass der Zahn weiter wächst. Wir hoffen es inständig, die Chancen stehen gut."
Doch wie steht es eigentlich um die Psyche des kleinen Elefantenbullen? Die vergangenen Tage waren ja sicherlich außerordentlich stressig für Akito. Aber auch hier äußern sich die Pfleger zufrieden: "Er hat das echt hervorragend gemeistert."
Die komplette "Elefant, Tiger & Co."-Folge vom Freitagabend seht Ihr ab sofort in der MDR-Mediathek.
Titelfoto: Montage Hendrik Schmidt/dpa ; Zoo Leipzig