Winterliebe im Leipziger Zoo? Da wird sogar ein Tiger schüchtern!

Tiger-Kater Czar hat sich inzwischen zwar ganz gut im Zoo Leipzig eingelebt. Bei der Liebe läuft es allerdings noch etwas holprig. © Screenshot: Screenshot/facebook.com/ZooLeipzig

Ein erster Annäherungsversuch vor einem Monat verlief "noch nicht so gut", wie "Elefant, Tiger & Co." verrät. "Beim letzten Mal gab's einen kleinen Konflikt zwischen den beiden. Da haben sie dann aber auch alles geklärt", erinnert sich Tierpfleger Dennis Hochgreve. "Es ist meistens so, dass es einmal knallt, damit sie wissen, wie die Hierarchie ist."

Die Hoffnung will der Tierpfleger jedoch nicht aufgeben, hat deshalb einen zweiten Versuch gestartet und die beiden zueinander gelassen. Diesmal soll alles unter Dennis' wachsamen Augen passieren.

Zwar suchen die beiden gleich die Nähe des anderen. Ein wenig Zurückhaltung scheint trotzdem noch zu bestehen, allerdings nicht von der Seite, die die Dennis erwartet hätte.

"Ich hab eigentlich gedacht, dass Yushka so ein bisschen unser Problemfall ist, aber bisher ist es Czar, der noch vorsichtig ist und wahrscheinlich noch im Hinterkopf hat, dass wieder die Fetzen fliegen, wenn er einen Fehler macht", so der Tierpfleger. "Aber es sieht gut aus. Da geben wir den beiden mal noch die Zeit."