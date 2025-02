Endlich kommt das "sehr gute Quiz" von Joko & Klaas: Show aus 24-Stunden-Special geht in Serie

Während der Sendung rief ProSieben-Senderchef Hannes Hiller auf Klaas' Handy an und wollte das Quiz sofort in Serie bringen, so begeistert war er von dem Konzept.

Wer in der Nähe des geheimen Übertragungsortes wohnt, muss spontan sein, kann aber mit 100.000 Euro belohnt werden. (Archiv) © ProSieben / Florida TV / Weiya Yeung

Denn ab dem 22. März wird das "sehr gute Quiz" mit der dicken Gewinnsumme vier Samstage lang zu sehen sein. Austragungsort: Geheim. Auch das werden die Menschen erst wenige Stunden vor der Show erfahren.

Wohl dem, der in der Nachbarschaft wohnt – oder zumindest nah genug, um es rechtzeitig vor das Studio zu schaffen.

"Jede Woche werden wir an einem anderen Ort sein, jeder aus der entsprechenden Region kann spontan mitmachen, vorbeikommen und live 100.000 Euro gewinnen", fasst es Hiller in einem Statement vom Sonntag zusammen.

Die Sendung hatte bereits bei der Pilotfolge gezeigt, wie sehr Teamwork und Egoismus beieinander liegen. Einer der Kandidaten hatte immer darauf gepocht, dass einer der anderen bei den schweren Fragen schon sein "Leben" riskieren wird und sich mit dieser Taktik in die Endrunde gemogelt.

Allerdings sollte der Gewinn dann an die in den sozialen Netzwerken als "sympathische" betitelte und "verdiente" Siegerin Carola gehen, die sich in der letzten Runde – also bei Frage 25 – als echte "Queen"-Expertin zeigte und wusste, wie "We are the Champions" im Original endete.

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" – mit dem Social-Media-Kürzel "#SGQ" – läuft ab dem 22. März, vier Samstage lang, jeweils ab 20.15 Uhr. Live auf ProSieben und auf Joyn.