Er vermittelte Heimkinder - nun liegt er tot im eigenen Haus: SOKO Stuttgart ermittelt

Stuttgart - Das Schicksal eines in seinem Haus ermordeten Adoptionsvermittlers beschäftigt am Donnerstag die " SOKO Stuttgart ". War es ein Heimkind, die betrügende Ehefrau oder doch der Gärtner?

Wer hat den Adoptionsvermittler Andreas Gericke in seinem eigenen Haus ermordet? © ZDF/MARKUS_FENCHEL

Das Opfer Andreas Gericke lebte ein gehobenes Leben. Mit seiner Frau Mira Gericke (Catherine Bode, 49) bewohnte er ein stattliches Haus in guter Wohngegend. Als der Gärtner des Anwesens am Morgen eintrifft, sieht er die am Boden liegende Leiche.

Laut Gerichtsmediziner Dr. Benedikt Förster (Florian Wünsche, 32) wurde er wohl gegen Mitternacht von der Treppe gestoßen und erlitt daraufhin einen Genickbruch.

Gegenüber Kommissarin Martina Seiffert (Astrid M. Fünderich, 60) eröffnet die Ehefrau dann, dass sie am Tatabend bei ihrem Gärtner Edward Kruse verbrachte. Eine Affäre sei ja schließlich kein Verbrechen.

Eine am Tatort gefundene Halskette mit einem Foto-Anhänger bringt die Ermittler auf eine neue Spur.