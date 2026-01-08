Abstimmung läuft noch: "Erzgebirgskrimi" für Jupiter Award nominiert

Annaberg-Buchholz/Hamburg - Normalerweise fiebern die Fernsehzuschauer beim ZDF-" Erzgebirgskrimi " der Lösung des Falls entgegen. Doch nun wird es für die Darsteller selber spannend, denn Teresa Weißbach (44) und Kai Scheve (59) sind für den Film "Erzgebirgskrimi: Über die Grenze" für den Jupiter Award nominiert.

Der "Erzgebirgskrimi: Über die Grenze" ist für den Jupiter Award nominiert und auch Hauptdarstellerin Teresa Weißbach (44, l., mit Masha Tokareva alias Pathologin Kulikova) und ihr Kollege Kai Scheve (59) freuen sich über eine Nominierung. © Kristin Schmidt

Das Besondere an der Preisverleihung von "cinema" und "TV Spielfilm" ist hier, dass das Publikum abstimmen kann und seine Lieblinge aus TV und Kino des vergangenen Jahres wählt. Insgesamt gibt es zwölf Kategorien.

Teresa Weißbach ist als Beste Darstellerin (TV & Streaming) national nominiert. Unter den elf weiteren Nominierten sind bekannte Namen wie Anna Maria Mühe (40, für "Totenfrau", 2. Staffel, Netflix), Anke Engelke (60, "Chabos", ZDF) und Minh-Khai Phan-Thi (51, "Doppelhaushälfte", Staffel 4, ZDF).

Auch Weißbachs Filmpartner Kai Scheve muss sich als Bester Darsteller (TV & Streaming) national namhaften Konkurrenten stellen, wie Matthias Schweighöfer (44, "Brick", Netflix) und Sabin Tambrea (41, "Sebastian Fitzeks 'Der Heimweg'", Prime Video).

Abgestimmt werden kann ebenfalls für den Besten Film (TV & Streaming) national, wo natürlich auch der Streifen "Erzgebirgskrimi: Über die Grenze" dabei ist. Das Voting läuft noch bis zum 31. Januar.

Noch bevor die Sieger der Jupiter Awards feststehen, können sich die Zuschauer schon auf den nächsten "Erzgebirgskrimi: Mordholz" freuen.