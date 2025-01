Ex-Fußballer Kroos muss im Rollen-Anzug in die Bobbahn: Joko und Klaas fordern Promis heraus

Unter dem strengen Blick von Moderatorin Jeannine Michaelsen (43, M.) kämpfen Klaas Heufer-Umlauf (41, l.) und Joko Winterscheidt (46) im Studio um weitere Punkte. © Joyn/Nadine Rupp

"Team Joko" und "Team Klaas" werden am Samstag ab 20.15 Uhr gegeneinander ins Rennen gehen und sich neuen - und wie man es gewohnt ist, auch - spektakulären Aufgaben stellen.

Allem voran Ex-Fußballer Felix Kroos (33), der seine Kicker-Shorts gegen einen Anzug eintauschen muss. Aber keinen, auf der man bei der nächsten Abendgala Eindruck schinden könnte - obwohl: vielleicht doch. An dem Outfit sind nämlich Rollen angebracht.

Damit geht es für Kroos nach Lettland, wo er sich in die Bobbahn wagen muss, um sich die Punkte für sein Team zu sichern. Mit 90 Kilometern pro Stunde geht es für ihn dann in Richtung Ziellinie. Also, sollte er sich das auch trauen.

Und vielleicht ist das noch nicht einmal die schlimmste Herausforderung, die auf die prominenten Teilnehmer wartet.