Aggro-Abrechnung in TV-Show: "Verpiss dich! Du kannst nicht mal richtig küssen!"

In der achten "Ex on the Beach"-Folge geraten vermeintlich gefestigte "Beziehungen" schneller ins Wanken als das Terror-Tablet Alarm schlagen kann.

Von Annika Rank

Mexiko - In der achten "Ex on the Beach"-Folge geraten vermeintlich gefestigte "Beziehungen" schneller ins Wanken als das Terror-Tablet Alarm schlagen kann.

Steffi und Cris (beide 28) kommen sich beim Kochdate wieder näher. © Screenshot: RTL+ Die Ex-Partner Cris und Steffi (beide 28) werden vom Terror-Tablet auf ein Tamales-Kochdate geschickt. Der Tipp der Lehrerin: Amore! Und die Kraft der Liebe scheint sich nur allzu schnell zu entfalten, denn innerhalb kürzester Zeit gesteht Cris: "Es kostet Kraft, dir zu widerstehen" - und das, obwohl er ja eigentlich mit Elli anbandelt. Die 26-Jährige würde er aber sowieso nicht annähernd so schnell an sein Herz lassen wie Steffi damals, wie er überraschend ehrlich zugibt. "Es hat schon ein bisschen gekribbelt", freut sich seine Ex über die noch immer vorhandene Sonderstellung in seinem Leben. Und so überrascht es keineswegs, dass die Kochstunde mit einem Kuss ("Freundschaftsbussi" laut Cris) beendet wird. Ex on the Beach "Ex on the Beach": Fremdgeher Cris fährt zweigleisig - "Elli hat berechtigterweise Schiss" Zurück in der Villa der Verflossenen stellt er die Situation dann so dar, als sei der Kuss ein fester und zwingender Teil des Koch-Rituals gewesen. Als Elli daraufhin Steffis Seite der Story hören will, ist die verwirrt von seiner Fantasie-Version: "Ja gut, Cris' Englisch ist auch nicht so gut ...", versucht sie ein gutes Wort für ihren Ex einzulegen. Elli checkt aber natürlich, dass Cris nicht etwa die Anweisungen der Koch-Lehrerin missverstanden hat, sondern lediglich davon ablenken wollte, dass er den Kuss aus eigenen Stücken initiiert hat. "Du bist so fake!", wirft sie ihm wütend an den Kopf. Damit sollte sich diese aufblühende Beziehung wohl erledigt haben.

Als die beiden ihr Date Revue passieren lassen, zeigen sich allerdings einige Unterschiede in ihren Erinnerungen. © Screenshot: RTL+

Das bleibt auch Elli (26) nicht verborgen: Blicke sagen mehr als tausend Worte. © Screenshot: RTL+

Showdown zwischen Jeanine und Fabi: "Du bist der, der am meisten famegeil ist!"

Jeanine (27) und Fabi (26) schreien sich an, während die anderen zuhören. © Screenshot: RTL+ Die Ankunft der neuen "Granate" Aline wirft dann alles durcheinander: Josua (27) ist bei der 32-Jährigen schon des Öfteren in die DMs geslided und ist dementsprechend hin und weg - trotz seiner aufkeimenden Liebelei mit Alessa (27). "Das ändert alles", schwärmt der Muskelprotz und weicht Aline bei der anschließenden Strandparty nicht mehr von der Seite. Und Alessa? Aus den Augen, aus dem Sinn. "Ich sage, dass ich dich besser finde!", gibt er offensiv Vollgas bei Aline. Dass auch Fabi (26) sowohl ein Auge auf die Neue als auch seine Ex Alessa geworfen hat, wurmt dessen Flamme Jeanine (27) gewaltig. Bereits bei ihrer gemeinsamen "Love Island"-Zeit hatte sich der Potsdamer nicht zwischen den beiden Blondinen entscheiden können - nun befürchtet Jeanine eine Wiederholung der Ereignisse. Ex on the Beach Seine Exen sind Besties: "Die haben ihn wie Exorzisten auseinandergenommen!" "Verpiss dich. Du kannst nicht mal richtig küssen, Alter", hat die 27-Jährige die Nase voll von Fabi, der ihrer Meinung nach "auf fünf Hochzeiten gleichzeitig tanzt". Der Streit zwischen den beiden artet derart aus, dass sie sich am Ende über den Außenbereich der Villa hinweg anschreien - während die anderen Reality-Stars begeistert zusehen. "Fabi, weißt du was? Leck mich am Arsch!", rechnet Jeanine mit ihrem Ex-Lover ab, der weiterhin das Unschuldslamm mimt. "Du sagst, dass Alessa famegeil ist!? Du bist der, der am meisten famegeil ist!" Der hat gesessen.

Der Auslöser des Streits: Fabi soll mit seiner Ex Alessa (27) geflirtet haben. © Screenshot: RTL+