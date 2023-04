"Ex on the Beach" startet wild: "Will mir alles in den Mund stecken und mit allem rumspielen"

Mexiko - Die vierte Staffel " Ex on the Beach " ist an den Start gegangen und schon zum Auftakt geht es zwischen den Teilnehmern heiß her - ein Kandidat schlägt dabei allerdings gleich zu Beginn ein wenig über die Stränge. Am Ende wird der erste Ex an den Strand gespült und hat jede Menge Drama im Gepäck.

TV-Newcomer Kimi (25, l.) und Roman (23, 2.v.l..) freuen sich auf die Zeit bei "Ex on the Beach". © Screenshot/RTL

Reality-Sternchen Paulina Ljubas (26) darf die mexikanische Luxusvilla als erste Teilnehmerin der neuen EOTB-Staffel beziehen und ist beim Anblick der Location ganz aus dem Häuschen.

"Scheiß die Wand an - was 'ne nette Aussicht!", entfährt es der Kölnerin, als sie die Räumlichkeiten in bester Laune in Augenschein nimmt und sich erst mal einen Drink genehmigt. Im Anschluss erläutert sie dann auch ihre Mission für die kommenden Wochen: "Ich will mir alles in den Mund stecken und einfach mit allem rumspielen." Na, das kann ja was werden.

Zunächst stoßen mit Ex-"Love Island"-Kandidatin Chiara Antonella (25), "Are You The One?"-Teilnehmerin Carina (23), "Temptation Island"-Verführer Jonny Jaspers (29) sowie den beiden TV-Newcomern Roman (23) und Kimi (25) jedoch erst einmal die anderen Kandidaten dazu und vervollständigen die vorerst sechsköpfige Truppe.

Schon kurz nach dem ersten Kennenlernen zeigen sich die Herren der Schöpfung sichtlich zufrieden mit der Auswahl an Damen.

Vor allem Jonny grinst wie ein Honigkuchenpferd und erklärt Roman, dass er alle Mädels "gleich geil" findet. Dass das allerdings nicht auf Gegenseitigkeit beruht, erfährt der 29-Jährige dann schneller, als ihm lieb ist!