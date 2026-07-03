TV-Ex greift gesamte Reality-Branche richtig an: "Hier fi*** jeder mit jedem!"
Sayulita (Mexiko) - Ein Neuzugang aus der Schweiz mischt in der sechsten Folge "Ex on the Beach" die Villa auf - sowohl die Frauen als auch die Männer. Und auch zwischen zwei Exen kracht es gewaltig.
Zwischen den Ex-Partnern Christos (33) und Asena kriselt es weiter. Ihm gefällt nämlich gar nicht, dass die 29-Jährige vor seinen Augen mit anderen Männern flirtet.
"Und wenn ich am Arsch von zehn Typen bin, es kann dir doch egal sein", hält Asena stark dagegen.
Das prallt allerdings komplett an ihrem Ex ab, der als Reaktion eine abwertende Aussage nach der anderen von sich gibt: "Nicht jeder kommt aus der Bubble und vögelt mit jedem. Ich glaube jeder da draußen versteht es, außer natürlich eure Bubble, weil hier fi*** jeder mit jedem untereinander!"
Das scheint weder bei Asena und den anderen Teilnehmenden noch der RTL-Produktion sonderlich gut anzukommen, denn kurz darauf flattert eine Aufgabe ins Haus: Asena muss sich entscheiden, ob sie ihren Ex für eine Party nur mit ihrer "Bubble" zurück nach Deutschland schickt.
Da muss die 29-Jährige natürlich nicht lange überlegen und besiegelt Christos' Abschied. Die Trauer der anderen hält sich in Grenzen: "Lass ihm helfen mit Packen, dann geht's schneller mit Alkohol." Adios!
Ex on the Beach: Giuliano konfrontiert Gigi wegen Ariel
Giuliano Hedinger (26) zieht in die Villa ein und sorgt damit bei vielen Frauen für große Augen. Doch bevor es ans Flirten geht, muss erst noch ein Thema mit Gigi (26) geklärt werden.
Von allen Anwesenden habe der Schweizer am wenigsten Lust auf Gigi - denn der Gigolo habe sich immer wieder an Giulianos Ex Ariel (22) rangemacht. Und noch weiter: "Sie hat mir gesagt, ihr habt ganz lange auf einer Party rumgemacht."
Gigi spielt natürlich das Unschuldslamm: "Wenn ich mein Gehirn so anstrenge, hab ich gar nicht mt Ariel rumgeleckt. Ja, es gab einen Kuss, aber mehr nicht. Wir haben noch nie rumgemacht, hatten noch nie Sex."
Für Giuliano scheint das Thema nach diesen spärlichen Erläuterungen gegessen zu sein, für ihn liegt die Schuld nämlich einzig und allein bei Ariel. "Bei Gigi ist das ja normal, der schreibt mit jeder Frau", nimmt er seinen neuen Bro plötzlich in Schutz. "Ich bin nie sauer auf die Männer. Du weißt ja wie Frauen sind, alle gleich."
Folge sechs der siebten Staffel "Ex on the Beach" läuft ab sofort im Stream bei RTL+. Jeden Freitag wird eine neue Folge hochgeladen.
Titelfoto: Montage Screenshot RTL