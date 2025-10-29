Fiese Parkplatz-Masche bittet Kino-Besucher zur Kasse: "Ich konnte mich gar nicht mehr beruhigen"

Immer wieder werden Menschen mit irreführenden Parkplatz-Angeboten hinters Licht geführt und erhalten später dreiste Rechnungen. Häufig ist es dieselbe Firma.

Von Jan-Gerrit Vahl

Gotha/Bautzen - Als sich Familienvater Sebastian Jung (40) mit seinen Töchtern auf den Weg ins Kino nach Gotha (Thüringen) macht, ist die Stimmung im Auto ausgelassen, die Töchter freuen sich auf einen neuen Disney-Film. Gleich neben dem Lichtspielhaus entdeckt Jung ein Schild, das kostenloses Parken für Kino-Besucher verspricht. Später erhält er jedoch Post, wegen eines angeblichen Parkverstoßes wird er zur Kasse gebeten. Wütend über die Abzockmasche wendet er sich an die MDR-Sendung "Voss & Team".



Das Schild wirbt mit "Gratis Parken" und suggeriert, zum daneben befindlichen Kino zu gehören. © MDR "Da war ein großes Fähnchen mit einem P für Parkplatz, daneben stand ein Schild 'Gratis für Cinepark-Gäste'", erinnert sich der Familienvater. In der Annahme, dass die Fläche zum Kino gehört und er sich damit die Parkgebühren in der Innenstadt sparen könne, stellte er sein Auto ab. Eine Woche später erhält der 40-Jährige dann ein Schreiben der Firma "Parkcontrol24" mit einem Foto seines Autos und dem Vorwurf, dass dieses unberechtigterweise auf einem Gewerbegrundstück abgestellt worden sei. Das Parken sei hier ausschließlich mit Parkberechtigung gestattet, schreibt das Unternehmen und verlangt eine Vertragsstrafe in Höhe von 65,05 Euro. "Ich war stinksauer und konnte mich auch gar nicht mehr richtig beruhigen", erzählt der 40-Jährige. "Ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen."

Voss & Team (MDR): Auch in Sachsen erhalten Menschen Briefe der Firma

Mit diesem Schild soll der Parkplatzbetreiber Menschen hinters Licht geführt haben. © MDR Jung schreibt dem Unternehmen und schickt Bilder des irreführenden Parkplatz-Schildes mit, auf dem sogar eine Filmklappe und eine Popcorntüte abgebildet sind. In deutlich kleiner Schriftgröße erkennt man den Zusatz: "Nur gültig und nutzbar für CINEPARK-Bestandskunden von Parkcontrol24". Der angebotene Preisnachlass von fünf Prozent stellt den Familienvater nicht zufrieden. Doch aus Sorge vor weiteren Gebühren oder einem Inkasso-Unternehmen zahlt er. Und damit ist Sebastian Jung nicht alleine in Deutschland. Auch im sächsischen Bautzen erhalten mehrere Kunden überraschend Rechnungen von "Parkcontrol24", nachdem sie ihr Auto vor einem Einkaufszentrum abgestellt haben. Hier fordert das Unternehmen gar 130 Euro. Polizeisprecherin Anja Leuschner geht davon aus, dass ein Anwohner den Parkplatz bei "Parkcontrol24" als seinen Privatbesitz ausgegeben hat: "Jedes Mal, wenn die Leute zahlen, erhält der Anzeigenerstatter eine Prämie von 40 Euro", sagt Leuschner. Die Ermittlungen in mehr als zwölf Fällen laufen.

