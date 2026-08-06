Schlagerstars sagen wegen Giovanni Zarrella Auftritt ab: Vor allem ein Künstler wird heftig kritisiert
Köln/Wiesmoor - Eigentlich sollten die Schlagerstars Kerstin Ott (44), Tim Peters (35) und Vincent Gross (29) kommendes Wochenende im niedersächsischen Wiesmoor auftreten. Doch das Trio hat den Auftritt abgesagt. Schuld ist Giovanni Zarrella (48).
Die Veranstalter der "4. Schlagernacht der Stars" müssen kurzfristig ihr Programm umschmeißen, da die drei Künstler anderweitig verplant sind.
Denn die Sänger werden am 8. August bei der Aufzeichnung der "Giovanni Zarrella Show" dabei sein. Während Ott bereits Ende Juni abgesagt habe, seien die anderen beiden vergangene Woche gefolgt.
Dabei sei man bereits eine Woche mit dem Termin nach vorne gerückt, um genau solche Überschneidungen zu vermeiden, wie der Veranstalter auf Instagram erklärt. "Leider hat sich Giovanni wohl dasselbe gedacht."
Vor allem ein Star bekommt so richtig sein Fett weg: Vincent Gross.
"Er mag die Kamera anscheinend lieber als seine Fans", stichelt der Veranstalter in den Kommentaren und poltert: "Er kann gerne anderswo auftreten in Zukunft!"
Auch der ZDF-Fernsehgarten leidet unter der "Giovanni Zarrella Show"
Auch bei den Fans, die sich bereits ein Ticket für die Veranstaltung im niedersächsischen Wiesmoor gekauft haben, kommen die Absagen nicht gut an.
"Das kann doch nicht wahr sein! Das mit Kerstin war schon Mist! Jetzt Tim weg, da hab ich mich so drauf gefreut!", macht eine Anhängerin ihrem Ärger Luft.
Aber der Veranstalter hat sich ins Zeug gelegt und für hochkarätigen Ersatz gesorgt. Denn statt des Trios treten jetzt Pietro Lombardi (34), Marie Reim (26), Julian Reim (29) und Joelina Drews (30) bei der "4. Schlagerstars der Nacht" auf.
Im Übrigen hat nicht nur die beliebte Veranstaltung im Niedersachen unter der "Giovanni Zarrella Show" zu leiden, sondern auch der ZDF-Fernsehgarten.
Da die kommende Ausgabe der Sendung erstmals auf dem Mainzer Lerchenberg aufgezeichnet wird, fällt die Sonntagssendung mit Andrea Kiewel (61) an diesem Sonntag aus.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa