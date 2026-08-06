Schlagerstars sagen wegen Giovanni Zarrella Auftritt ab: Vor allem ein Künstler wird heftig kritisiert

Köln/Wiesmoor - Eigentlich sollten die Schlagerstars Kerstin Ott (44), Tim Peters (35) und Vincent Gross (29) kommendes Wochenende im niedersächsischen Wiesmoor auftreten. Doch das Trio hat den Auftritt abgesagt. Schuld ist Giovanni Zarrella (48).

Steht wegen seiner "Giovanni Zarrella Show" in der Kritik: Entertainer Giovanni Zarrella (48). (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Veranstalter der "4. Schlagernacht der Stars" müssen kurzfristig ihr Programm umschmeißen, da die drei Künstler anderweitig verplant sind.

Denn die Sänger werden am 8. August bei der Aufzeichnung der "Giovanni Zarrella Show" dabei sein. Während Ott bereits Ende Juni abgesagt habe, seien die anderen beiden vergangene Woche gefolgt.

Dabei sei man bereits eine Woche mit dem Termin nach vorne gerückt, um genau solche Überschneidungen zu vermeiden, wie der Veranstalter auf Instagram erklärt. "Leider hat sich Giovanni wohl dasselbe gedacht."

Vor allem ein Star bekommt so richtig sein Fett weg: Vincent Gross.

"Er mag die Kamera anscheinend lieber als seine Fans", stichelt der Veranstalter in den Kommentaren und poltert: "Er kann gerne anderswo auftreten in Zukunft!"