Noch ein Monat bis zur Goldenen Henne: Sie ist die Neue an der Seite von Florian Silbereisen

Leipzig - In nur einem Monat ist es soweit: Am 4. September flimmert aus Leipzig wieder die Verleihung der Goldenen Henne über die Bildschirme. Wer sie dieses Jahr moderiert, war lange unbekannt, doch jetzt hat eine Gastgeberin das Geheimnis selbst gelüftet.

Esther Sedlaczek (40) und Florian Silbereisen (45) stehen nicht das erste Mal gemeinsam vor der Kamera. © WDR/Ben Knabe

Keine Geringere als Esther Sedlaczek (40) nimmt in rund vier Wochen den Platz an der Seite von Schlager-Star Florian Silbereisen (45) ein.

"Secrets out", schrieb sie vielsagend zu einem Reel bei Instagram, das sie im glitzernden Ballkleid und ihren Co-Moderator im schwarzen Smoking zeigt. "Ich freue mich riesig, gemeinsam mit Florian Silbereisen die 'Goldene Henne' moderieren zu dürfen!"

Schon Ende vergangener Woche hatte sie angeteasert, dass bald etwas Besonderes ansteht. Nun dürfen also endlich alle erfahren, was es ist.

Der Publikumspreis der SuperIllu wird in diesem Jahr zum 32. Mal verliehen und findet erneut in HALLE:EINS der Leipziger Messe statt. Die Gala wird live im Ersten übertragen.

Florian Silbereisen hat die Verleihung bereits in den vergangenen Jahren moderiert. Vergangenes Jahr stand ihm dabei Kai Pflaume (59), 2024 war es Barbara Schöneberger (52).