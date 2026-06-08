61-Jähriger sucht Traumpartnerin bei "First Dates Hotel": "Sie könnte 35 sein"

Mallorca (Spanien) - Roschée (61) hat zwar einen besonderen Namen, jedoch keine speziellen Ansprüche an seine potenzielle Partnerin. Vor allem im Hinblick auf das Alter ist der Braunschweiger ziemlich offen, wie er bei " First Dates Hotel " enthüllt.

Roschées (61) Partnerin darf auch jünger sein als er. © RTL

"Sie könnte 35 sein, sie könnte 40 sein, sie könnte 50 sein oder wie ich Anfang 60 - nur sollte sie junge Einstellungen haben", verrät der 61-Jährige. Ein klassisches Beuteschema habe der selbstständige Finanzdienstleister nicht.

Ob blond, brünett oder rothaarig, sei ihm egal. Größer als 1,78 Meter sollte die Dame seines Herzens aber nicht sein. Zwischenmenschliche Nähe sei dem sportlichen Niedersachsen besonders wichtig: "Sex ist mit die beste Droge."

Ob Irina Roschées Dopaminspiegel bald nach oben schießen lässt? Die 56-Jährige ist gemeinsam mit ihrer Single-Freundin Simone (56) nach Mallorca gereist, um endlich dem Mann fürs Leben zu begegnen.

Im "First Dates Hotel" haben die beiden Frauen ein Doppeldate. Während Irina Roschée auf den Zahn fühlt, lernt Simone parallel den attraktiven Martin (62) kennen.

Und es zeigt sich: Beide Blind Dates laufen zunächst gut.