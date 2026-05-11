"Abfuhr vor ganz Deutschland": First-Dates-Hotel-Kandidat lässt Single-Dame abblitzen

Mallorca - Schon in den Folgen zuvor konnten die Zuschauer "First Dates Hotel"-Teilnehmer Phillip (33) förmlich dabei zusehen, wie er zwischen Maggi (33) und Tamara (32) hin und her schwankte. In Folge 4 hat sich der Saarburger nun endlich für eine Dame entschieden.

Phillip (33) hat sich gegen Maggi (33) entschieden. © Bildmontage: RTL

Beide Frauen hatte er nicht bei den Blind Dates, sondern auf dem Hotel-Gelände kennengelernt. Nachdem Phillip zunächst nur ein Auge auf Tamara geworfen hatte, war ihm am nächsten Tag die gleichaltrige Maggi aufgefallen, die ihrem morgendlichen Training auf der Yoga-Matte nachging.

Ein unfreiwilliges Aufeinandertreffen der beiden Kontrahentinnen am Pool sowie eine intensive Unterhaltung an der Bar zwangen den Zimmermann dazu, sich auf eine Dating-Partnerin festzulegen. Weil sein Herz eher für Tamara schlägt, zieht Maggi den Kürzeren. Am Abend gibt Phillip der Assistentin in einer Unternehmensberatung einen deftigen Korb.

"Erstmal 'ne richtige Abfuhr vor ganz Deutschland", reagiert sie wenig erfreut darüber. Schon ihr Blind Date mit einem anderen Kandidaten, der ebenfalls Philipp (37) hieß, verlief nicht wie erhofft.

Während Maggi nun ohne Schmetterlinge im Bauch nach Hause fährt, durften Phillip und Tamara auf ein zweites Date gehen.

In Deutschland wollen sie sich auf jeden Fall wiedersehen. "Ich freue mich darauf, wie es weitergeht mit uns", so der Rheinland-Pfälzer.