Als Andrea auf ihren Date-Partner trifft, scheint das Treffen schon gelaufen
Mallorca - Sonne, Meer und leckere Drinks - bei "First Dates Hotel" lernen sich Singles unter den besten Bedingungen kennen. Doch auch diese Dinge bleiben wirkungslos, wenn es zwischen den Date-Partnern einfach nicht funken will - so wie bei Andrea (34) und Michael (43).
Unter der strahlenden Sonne Mallorcas haben die beiden ihr erstes Blinddate. Als Andrea jedoch den bereits an der Bar wartenden Michael erblickt, weiß sie sofort: "Er war optisch nicht mein Typ."
Ganz im Gegensatz zu dem 43-Jährigen, der von der Erscheinung seiner Date-Partnerin hin und weg ist: "Der Anblick ist echt einmalig. Da habt ihr mir eine richtig gute Dame ausgesucht."
Dass die anfängliche Begeisterung im Laufe des Treffens verfliegen wird, ahnt der Hesse jetzt noch nicht. Schnell lässt die 34-Jährige ihr Gegenüber spüren, wie begrenzt ihr Interesse ist. Schon das Mitbringsel, ein selbst geschriebenes Buch, kann Andrea nicht überzeugen: "Das finde ich schon einfallslos."
Als die beiden am Tisch Platz nehmen und schließlich die Speisen serviert bekommen, kippt die Stimmung. "Essen ist bei mir ganz schwierig", mäkelt sie. Michaels Schwärmerei beginnt langsam zu bröckeln: "Fand ich bisschen anstrengend."
First Dates Hotel: Andrea hätte Michael wiedersehen wollen
Die Krönung des Desaster-Dates folgt prompt, als es plötzlich um Äußerlichkeiten geht. Während Andrea es liebt, ins Fitnessstudio zu gehen, gibt Michael zu, gern auswärts zu essen.
Dabei merkt er, dass seine Optik seiner Date-Partnerin nicht sonderlich zusagt, und probiert es mit Humor: "Trink' noch ein bisschen, dann werde ich immer schöner." Andrea kann allerdings ihre Abneigung nicht länger zurückhalten und poltert: "Okay, ich brauche ein ganzes Glas."
Trotz ihrer sichtbaren Aversion versucht Michael, die Situation mit Komplimenten aufzulockern - leider vergeblich.
Zum Ende des Treffens passiert jedoch etwas, womit wohl keiner gerechnet hat: Während der Immobilienmakler der Blondine einen Korb gibt, hätte die Baden-Württembergerin ihren Date-Partner sogar wiedersehen wollen. "Ich war felsenfest davon überzeugt, dass sie 'Nein' sagt", zeigt sich Michael von der Reaktion überrascht.
"Ich bin halt eine Überraschungstüte", erklärt Andrea.
Wie es bei den anderen Singles läuft, seht Ihr am Montag, um 20.15 Uhr, auf VOX in einer neuen Folge "First Dates Hotel". Oder ihr streamt sie schon jetzt bei RTL+.
Titelfoto: RTL