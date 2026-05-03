"First Dates": Als António erscheint, ist Gabriele alles andere als begeistert
Köln - Gabriele (61) erhofft sich bei "First Dates" einen Gentleman der "alten Schule". Stattdessen kracht es zwischen ihr und Date-Partner António (61).
Für die 61-Jährige steht schnell fest: Das passt nicht. "Ich hab mir was anderes vorgestellt. So Gigolo-mäßig ist mir das rübergekommen", urteilt sie über den Privatier aus Kaiserslautern.
Als António sie nämlich zur Begrüßung versehentlich fast auf den Mund küsst, ist für sie eigentlich schon alles gesagt: "Um Gottes willen. Ich glaube, der wollte das - aber ich nicht."
Auch António ist nicht restlos überzeugt: "Nicht unbedingt mein Beute-Schema." Trotzdem wollen beide dem Date erstmal eine Chance geben.
Am Tisch wird es dann aber schnell unangenehm. Gabriele spricht offen aus, was sie über António denkt. Später erklärt sie den Kameras: "Ich weiß nicht wie ich mich ausdrücken soll … so arrogant irgendwie."
António bleibt hingegen gelassen: "Ich bin da entspannt, ich nehme ihr das nicht krumm." Doch auch beim Thema Kinder scheinen die beiden nicht übereinzukommen.
"First Dates": Kinder-Aussage sorgt für Stimmungskiller am Tisch
Als António sagt, er habe zum "Glück" keine Kinder, trifft das bei der zweifachen Mama einen Nerv. Immerhin gibt es für Gabriele nichts Schöneres, als Mutter zu sein.
Im Interview erklärt er: "Das war nicht meine Absicht sie zu provozieren. Ich hab nur versucht das ganze bisschen ins Lächerliche zu ziehen, damit wir wenigstens ein bisschen Spaß haben am Tisch".
Gabriele ist allerdings nicht nach Lachen. Ihr Urteil über ihren Date-Partner steht fest: "Ich denke mir, er sucht sowas für eine Nacht, und das bin ich nicht. So kommt er mir rüber."
Am Ende ziehen beide einen Schlussstrich und wollen kein zweites Date. Die Unterschiede sind einfach zu groß. Auch Gastgeber Roland hält fest: "Das es kein Match ist, ist klar".
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Montag um 18 Uhr bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+